Фольклорный фестиваль

21–26 мая в вильнюсском Старом городе пройдет один из самых старинных фольклорных фестивалей в Литве «Звучат, звучат гусли» («Skamba skamba kankliai»).
Фестиваль встретит своих гостей огромным количеством разнообразных мероприятий. В программе празднества — от уютных встреч с хранящими традиции деревенскими музыкантами до проектов в стиле фолк-джаз, от кинофестиваля до ночных вечеринок.
Традиционно во время фестиваля состоится ярмарка изделий народных мастеров и хранителей кулинарного наследия.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt