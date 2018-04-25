Фонд Сороса покидает Турцию

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Институт «Открытое общество» американского миллиардера Джорджа Сороса объявил о прекращении своей работы в Турции, заявив, что сотрудники фонда подвергаются преследованию со стороны местных властей.

Анкара обвиняет сотрудников фонда в участии в демонстрациях протеста против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2013 году. Сотрудники фонда эти обвинения отрицают.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что за организаторами беспорядков, которые произошли пять лет назад, стоит «известный венгерский еврей Сорос», который «посылает своих людей, чтобы разваливать страны».

NEWSru.co.il

Photo by boellstiftung on Foter.com / CC BY-SA