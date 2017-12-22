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Формировать газовый рынок Get Baltic будет литовское предприятие Achema Gas Trade

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 22, 9:00   |   Комментариев: 0

Дочернее предприятие крупнейшего в Литве импортёра природного газа Йонавского завода удобрений Achema – Achema Gas Trade – будет ответственным за ликвидность рынка природного газа и его непрерывную продажу.

“Первый контракт формирователя рынка повысит ликвидность и привлекательность биржи. Новая программа формирователей рынка обеспечит непрерывную торговлю на всех торговых площадках стран Балтии, и вместе с тем повысит доверие участников биржи к оптовому рынку”, – отмечает в сообщении для печати руководитель Get Baltic Гинтарас Бузкис.

В четверг Get Baltic подписала договор формирователя рынка с Achema Gas Trade. В ближайшем времени, по словам Бузкиса, намечается подписание такх же договоров с торговыми площадками Эстонии и Латвии.

Achema Gas Trade в августе получила лицензию на поставки газа в Литву, а в ноябре – в Латвию. Achema за год потребляет 13,4 млн MWh (1,3 млрд кубометров) газа, который покупает у российского Газпрома (около трети всего количества) и у норвежского Statoil.

BNS

Метки: 

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