Fortum стремится приобрести ветряной парк в Мажейкяйском районе Литвы

Компания Fortum Heat Lietuva, находящаяся в управлении финского энергоконцерна Fortum, планирует приобрести один из наиболее современных парков ветряных электростанций в Мажейкяйском районе стоимостью 72 млн. евро. Руководитель управляющей парком компании Pamario jegainiu energija Дарюс Вяличка отмечает, что интерес велик.

Глава Fortum Heat Lietuva Виталиюс Жута подтвердил BNS, что компания участвует в процессе продажи владеющей 100% акций ветряного парка компании Pamario jegainiu energija, однако сказал, что не может комментировать процесс более подробно, поскольку проводятся процедуры.

“Процесс идет, подробней комментировать не могу”, – сказал BNS В. Жута. Он надеется на то, что победитель конкурса выяснится еще в этом месяце.

Парк ветряных установок продает инвесткомпания Orion Asset Management, находящаяся в управлении шведской группы Scaent Baltic, и голландский фонд Energy Investment Fund. Строительство парка завершилось в июне прошлого года – его оборудовал немецкий производитель ветряных турбин Nordex, а установки одни из самых высоких в Литве (120 метров).

По словам В. Жуты, Fortum интересуют ветряные парки в Литве – как на суше, так и в море.

Приобретением этого парка интересуется и госхолдинг Lietuvos energija – его глава Далюс Мисюнас ранее подтверждал это BNS.

BNS

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