🔊 Воспроизвести

На каунасской арене Žalgiris прошел форум культурной столицы Европы. Мероприятие организовало объединение творческих лидеров со всей Европы «Kaunas 2022» в свете подготовки второго по величине города Литвы к мероприятиям столицы европейской культуры.

Тема форума этого года – «Человеческий фактор».

По словам представителя по связям с общественностью «Kaunas 2022» Анны Чижаускене, на форуме внимание было обращено на изучение общественных мотивов и потребностей, поиск причин, которые обуславливают все более растущее разделение между общественностью и ведомствами, а также на углубляющиеся политические и гражданские разногласия в Европе.

В прошлом году в форуме культурной столицы Европы приняли участие представители европейских организаций из более чем 80 стран – в основном из бывших, настоящих и будущих культурных столиц Европы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ