Фракция социал-демократов в сейме: пока вместе и партийцы, и “бунтовщики”

Во фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) в сейме пока остаются работать, как и обладающие партийным билетом депутаты, так и вышедшие из партии по причине подписанного против воли партии соглашения о сотрудничестве с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ, аграрии).

Входящий в представляющую большинство фракции группу “бунтовщиков” Юозас Бярнатонис во вторник заявил журналистов, что приглашает покорных партии коллег остаться во фракции и продолжить работу, он также не видит проблем в пребывании во фракции с лидером социал-демократов, хотя последний не является ее членом.

“Все работают, как и работали. Фракция называется фракцией ЛСПД. Я вышел из партии, но не вижу проблем в работе с теми, у кого есть партийные билеты, поскольку придерживаюсь социал-демократических взглядов. Мы практически единомышленники. Сегодня по всем вопросам повестки дня был одинаковый подход. Мы предлагаем продолжить работу”, – сказал Ю. Бярнатонис.

Между тем, подчинившийся решению совета партии Альгимантас Саламакинас заявил, что раскол – лишь вопрос времени. “Делить ничего не нужно – чайнки, кружки – собственность сейма, не фракции, а далее остается лишь объявить нас, как семь человек, принадлежащих к оппозиции, выбрать старосту, заместителя старосты”, – сказал во вторник журналистам А. Саламакинас.

Раса Будбяргите сообщила BNS , что группа партийцев планирует создать отдельную фракцию, однако сказала, что не может сообщить сроков реализации этого решения.

В субботу на заседании совета партии ЛСПД покинула группа старожилов, которая против воли совета подписала соглашение с “аграриями”, среди них и бывшие руководители партии Альгирдас Буткявичюс, Гядиминас Киркилас и прочие. Единственный из этой группы Антанас Винкус сам не покинул партию, его исключили из партии на голосовании заседания совета.

После этих событий в литовском парламенте сложилась парадоксальная ситуация, когда большинство (19) членов фракции Социал-демократической партии не являются членами партии.

BNS

Метки: Литва