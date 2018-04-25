Франция даст отпор националистам в Европе, создав «альянс прогрессистов»

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Французские власти намерены дать отпор укреплению националистических настроений в Европе на фоне роста популярности «популистских партий», создав на континенте «альянс прогрессистов». Об этом в среду заявил официальный представитель правительства, член партии «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво. Его слова прозвучали на брифинге по итогам первого после летних отпусков заседания Совета министров в Елисейском дворце, передает ТАСС.

«Президент республики (Эмманюэль Макрон) говорил (на Совете министров) о ситуации в Европе и на международной арене в связи с тем, что обстановка очевидным образом обостряется. В текущем году, в особенности, в последние недели и месяцы в Европе происходит поразительный рост националистических течений», — сказал Гриво. Он считает, что в такой ситуации Франция должна играть особую роль на европейской арене.

По словам Бенжамена Гриво, приоритетными темами, по которым Париж намерен противостоять националистическим партиям в разных странах Евросоюза, станут миграционный кризис, проблема выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и подъем популизма и национализма в странах континентальной Европы. «Мы противопоставим этой оси националистов альянс прогрессистов — именно этим занялся текущим летом президент республики (Макрон)», — сказал он, не уточнив, какую форму может принять предполагаемый альянс.

Как пояснил Гриво, речь будет идти о конкретных шагах на уровне политического руководства, а не о воззваниях и призывах. «Призывы — это замечательно, но люди ждут действий. Было уже достаточно сделано призывов к Европе, публиковались открытые письма, преисполненные любви к Евросоюзу, но люди хотят поступков», — сказал он, приведя в качестве примера ситуацию с гуманитарным судном Aquarius с африканскими мигрантами на борту, которому Италия этим летом дважды запретила причаливать к пристани в своих портах.

В первом случае судно приняла в итоге Испания, а во втором ситуацию удалось урегулировать благодаря соглашению между Францией и Мальтой, в соответствии с которым мальтийские власти согласились принять Aquarius на своем берегу. «Мы продемонстрировали, что с одной стороны была демагогия и национализм, которые не давали ничего добиться, а с другой — сотрудничество европейских партнеров над урегулированием проблемы на уровне ЕС, которое позволяет добиться решения, что и сделали президент республики (Макрон) вместе с мальтийским премьер-министром (Джозефом Мускатом)», — указал Гриво.

Пример с судном Aquarius, особо отметил представитель правительства, показывает, как может выглядеть «альянс прогрессистов», за создание которого выступает Франция. «Это демонстрация того, что, когда мы работаем вместе, когда разделяем общие ценности, и когда Евросоюз и главы его государств и правительств мобилизуют силы, для этого миграционного кризиса можно найти решение», — добавил представитель французского правительства.

По его словам, «альянс прогрессистов» — это не призывы и обращения. «Они тоже важны, но требуется и реализация конкретных мер, поскольку наши граждане, народы Европы, ждут от Европейского союза конкретных результатов, а не призывов, сколь бы прекрасными они ни были», — заметил Гриво.

Франция должна будет вести альянс вместе со своими европейскими партнерами, одна страна не сможет выстроить такой союз. Но Франция занимает особое место, учитывая политическую ситуацию, сложившуюся сейчас в Европе, где за последние годы различные выборы привели к власти или дали широкое парламентское представительство крайне националистическим партиям, считает Гриво.

NEWSru.com