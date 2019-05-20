«Франция не принадлежит французам»: митинг нелегалов в аэропорту Парижа

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В минувшее воскресенье, 19 мая, сотни нелегальных мигрантов штурмовали Второй терминал парижского аэропорта им.Шарля де Голля и требовали встречи с главой правительства Эдуаром Филиппом.

Видеоролик, опубликованный в социальной сети Twitter, запечатлел, как более пятисот мигрантов скандируют в микрофоны: «Франция не принадлежит французам! Она принадлежит всем, кто тут живет!»

Эта акция была организована активистами движения La Chapelle Debout, которые называют себя «черными жилетами» – по аналогии с движением «желтые жилеты», добивающимся снижения налогов.

В официальном заявлении говорится, что митингующие требуют от правительства страны предоставления политического убежища всем желающим, а от руководства компании Air France «прекратить содействие депортации – финансовое, материальное, логистическое и политическое», пишет газета Le Parisien.

Участники митинга предупреждают, что они продолжат свою борьбу, и призывают Air France быть готовой к новым и разнообразным акциям протеста.

NEWSru.com.il