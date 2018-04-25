Франция отказывается от «матерей» и «отцов»

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Отец и мать – эти многовековые понятия больше не будут употребляться в официальных анкетах, формулярах, документах, циркулирующих в детских учреждениях. Вместо «отца» и «матери» вводятся обозначения «родитель 1», «родитель 2». Такое решение было принято в Национальном собрании Франции.

Решение было принято пока только в нижней палате Парламента в первом чтении в рамках рассмотрения нового законопроекта об образовании, но уже буквально на следующий день все анкеты были с новыми обозначениями. Француженки-мамаши делились сканами новых формуляров в соцсетях и некоторые из них пытались от руки вписать «мать» и «отец» поверху бесполых определений «родитель 1» и «родитель 2».

«Народишко перевоспитать трудно»

А всё началось пять лет назад, когда тогдашний президент Франсуа Олланд подписал закон об однополых браках. Французы тогда, весной 2013 года, встретили разрешение однополых браков на законодательном уровне массовыми манифестациями, потому что в паре с ним шёл закон об усыновлении детей однополыми партнёрами. Сторонники законов, принятых в интересах однополых партнёров, обещали, что новые законы никоим образом не заденут сферы традиционных семей. Но сегодня депутаты, предложившие убрать традиционные определения родителей из документации, говорят, что интересы однополых партнёров ущемлялись самим существованием биологических определений родителей ребёнка, поскольку они «не учитывали возможности существования однополых семей». «Эта поправка принимается с целью закрепить в законодательстве семейное разнообразие», – заявила депутат из президентской партии «Вперёд, Республика!» Валери Пети , автор данных изменений. Её поддержали коллеги по правящей партии, считая эти меры «необходимыми для достижения социального равенства».

«Устаревшая модель семьи»

Аргумент сторонников законопроекта об «устаревшей модели семьи» вызвал ироничную реакцию тех депутатов, которые не могут отказаться от привычных родственных определений.

Ксавье Бретон, представитель оппозиционной правой партии «Республиканцы», напомнил, что «сегодня более 95% всех брачных союзов заключаются между мужчинами и женщинами». Он открыто заявил, что считает эти поправки популистским «проявлением политкорректности, не соответствующей действительному положению вещей».

Против поправок выступил и министр образования Жан-Мишель Бланке, пытаясь донести до полемизирующих сторон, что принятие данных поправок не относится к сфере законодательства в образовании.

Од Миркович, преподаватель права, официальный представитель ассоциации «Юристы за детство», комментируя для журнала Le Figaro этот отказ от традиционных определений семьи, указала на далеко идущие последствия: «Изменение носит символический характер, но символизм – вовсе не вторичный, а первостепенный фактор. Стремление заменить отца и мать некими аморфными родителями подготавливает почву для суррогатного материнства, вписывается в цель некоторых добиться воспроизводства без секса, что подразумевает суррогатное материнство, посмертное размножение или донорство половых клеток. Иначе говоря, предполагается уравнять все типы родственных связей ребёнка: с отцом или без, с одной или двумя матерями, с биологическими родителями или донорами, живыми или мёртвыми родителями… Зависеть всё должно исключительно от желания людей и их планов, которые эти дети призваны реализовать».

«Мусульманское население, не принимая новой концепции семьи, уходит в свой параллельный мир»

Размытие понятий «отец», «мать», их замещение терминами «родитель 1» и «родитель 2» приводит к увеличению количества центров изучения Корана и росту числа обучающихся в них мусульман Франции. Такое мнение высказала депутат партии «Вперёд, Республика!» Агнес Тилль.

«Мы знаем, что наши друзья-мусульмане против концепции замены слов „отец“ – „мать“, „мужчина“ – „женщина“ на обобщающие „родитель 1“ – „родитель 2“. Так вот, наши друзья-мусульмане не выходят ни на улицы, ни к урнам для голосования, чтобы выразить своё отношение к данной концепции. Но, живя в Республике, они, в то же время создают параллельный мир, в котором вещи называются своими именами. И „мужчина“ – это мужчина, „женщина“ – это женщина, „отец“ – это отец, „мать“ – это мать», – пояснила депутат.

Оказалось, что не одни консерваторы недовольны таким законом. Даже либеральная организация AFDH – французская ассоциация поддержки однополых родителей высказалась против поправок. Её председатель Александр Урвичсчитает, что такое нововведение породит конкуренцию в семьях: «Как люди будут решать, кто из них „родитель 1“, а кто – „родитель 2“?». Он в свою очередь предложил ввести в употребление понятие «законный представитель» наряду со словами «мать» и «отец».

«Стерильная родительская концепция»

Пока политики обсуждают, французы вышучивают нововведение, по вольтеровской традиции, спасаясь от абсурда политических решений смехом. Одни пишут, что наличие родителя номер 1 и номер 2 как бы намекает, что этот список можно продлевать бесконечно, честно вписывая всех своих пассий. Другие напоминают о законе, запретившем слово «мадемуазель», от которого в реальности отказываться никто не собирается.

Есть и те, кто пытается задуматься: а каким серьёзным делом занимаются наши депутаты, которым мы платим налоги?

Но закон стал фактом: в досье и школьных документах больше нет никаких упоминаний о традиционных родительских связях с ребёнком. Это сделано для того, чтобы сравнительно небольшое количество однополых семей, усыновивших ребёнка, чувствовали себя «полноценными семьями».

Доверие родителей к школе будет подорвано, потому что школа навязывает «стерильную родительскую концепцию» – предупреждают противники нововведения, а дети могут оказаться втянутыми против воли в проблематику, которая должна подниматься в отдельной семье с учётом развития и ожиданий каждого ребёнка.

rg-rb.de