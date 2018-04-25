Франция первой в мире закроет все ТЭЦ

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Франция станет в будущем первой страной, которая закроет все свои теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Такое заявление сделал в столице Люксембурга в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, которого цитирует ТАСС.

Он выступал на коллоквиуме, посвященном путям развития европейского сообщества. Трансляция речи Макрона велась на его странице в Twitter.

«Мы закроем все теплоэлектростанции во Франции. Мы станем первой страной, которая это сделает. Для меня абсолютным приоритетом является выполнение наших обязательств по экологии», — сказал Макрон. Он не привел никаких сроков осуществления столь амбициозной программы. При этом власти вскоре уточнили, что заявление Макрона касается только тех ТЭЦ, которые работают на каменном угле, передает BFM TV .

«Пришло время принимать такие решения, которые будут не просто заверениями в намерениях и заклинаниями, а подлинными действиями. Настоящая экология — это действия», — добавил французский президент.

Он напомнил, что «год назад Франция приняла беспрецедентный план защиты климата». «Франция — это страна, основой энергетики которой является эксплуатация атомных электростанций. Но если посмотреть на структуру энергетики с точки зрения выброса парниковых газов, то наихудшими являются именно угольные и другие ТЭЦ. Мы станем первыми, кто всех их закроет», — заявил Макрон под аплодисменты зала.

Закрытие ТЭЦ ударит по «аморальным» государствам, продающим энергоресурсы

Франция станет первой страной, которая будет производить электричество только на основе эксплуатации атомных станций и использования возобновляемых источников энергии, говорит Эмманюэль Макрон. По его словам, недавно были запущены шесть офшорных ветряных электрогенераторов.

«При этом я не намерен понижать уровень энергетического суверенитета страны, импортируя газ из государств, которые не разделяют наши (моральные) ценности», — подчеркнул Макрон, подразумевая, вероятно, в первую очередь Россию..

«Я также не собираюсь в случае изменения ситуации вновь открывать ТЭЦ», — заверил он. В то же время Макрон признал, что определенную проблему в связи с закрытием ТЭЦ будет представлять трудоустройство их работников».

Заявление Макрона прозвучало через несколько дней после отставки журналиста, писателя и эколога Николя Юло, занимавшего в правительстве пост министра комплексных экологических преобразований. 28 августа 2018 года, выступая на радио France Inter, он объявил о выходе из правительства, не известив об этом предварительно ни премьер-министра, ни президента. «Я больше не хочу обманывать самого себя», — сказал Юло. Он также обвинил правительство в отсутствии должного внимания к экологическим проблемам.

NEWSru.com