Франция поддержит своих рыбаков в случае «жесткого» Brexit

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Париж подержит французских рыбаков, которые работают в британских водах, в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) без сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью в пятничном номере газеты Ouest-France, пишет ТАСС.

«Мы будем поддерживать рыбаков, — отметил глава французского МИД. — Будет сделано все возможное для поддержания экономики сектора, пока мы не перезаключим соглашение». Он напомнил, что около «20% улова поступают из британских вод».

По мнению Ле Дриана, в случае Brexit без сделки «необходимо будет сразу начать переговоры». «В противном случае, это будет закон джунглей в море», — предупредил он, подчеркнув, что «британские суда не смогут осуществлять деятельность» в водах сообщества.

15 января депутаты Палаты общин Соединенного Королевства отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о «бэкстопе» (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

belta.by