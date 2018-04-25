Франция ужесточила закон о протестах

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Депутаты Национального собрания Франции 5 февраля одобрили законопроект об ограничении прав демонстрантов. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Документ поддержали 387 депутатов, 92 высказались против, 74 воздержались. Законопроект будет вынесен на голосование в верхней палате парламента — Сенате — в марте. Если закон будет принят, полиция и представители властей смогут без решения суда запрещать участвовать в митингах лицам, которых подозревают в хулиганском поведении.

За нарушение может грозить тюремный срок до шести месяцев и штраф в размере 7,5 тыс. евро. Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, планируется также запретить демонстрантам использовать любые виды маскировки: за это может последовать штраф в размере 15 тыс. евро или один год тюремного заключения. Закон также предусматривает возможность проведения у участников демонстрантов обысков с целью обнаружения оружия.

Движение «желтых жилетов» возникло во Франции 17 ноября прошлого года в знак протеста против роста цен и налогов. Постепенно движение, по словам представителей властей, радикализировалось под влиянием экстремистских элементов. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, беспорядками и мародерством. Правительство и президент Франции пытаются наладить диалог с «желтыми жилетами».

belta.by