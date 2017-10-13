Французские активисты Greenpeace проникли на территорию АЭС и запустили фейерверк

Активисты французского подразделения Greenpeace в ночь на 12 октября проникли на территорию атомной электростанции “Каттеном” и запустили фейерверк. Акция должна была привлечь внимание к проблеме недостаточно надежной защиты атомных предприятий страны. Этому вопросу был посвящен недавно опубликованный доклад международной организации, проигнорированный властями.

На сайте французского отделения Greenpeace говорится, что активисты преодолели периметр безопасности АЭС в 05:35 утра. Они запустили фейерверки возле бассейна для хранения отработанного топлива.

Хотя EDF, оператор французских атомных электростанций, утверждает, что обеспечивает безопасность объектов, экоактивисты говорят об отсутствии надежной защиты у самых опасных частей установок.

“В течение многих лет Greenpeace France указывала на риски, связанные с деятельностью АЭС. Но ничего не меняется. Должны ли мы ждать, пока на станции произойдет что-то чрезвычайное, чтобы в EDF перестали отрицать очевидное? Теперь EDF будет вынуждена действовать и создавать бункеры для хранения отработанного топлива. Это в интересах жителей Франции и всей Европы”, – говорит Янник Русселет, эксперт Greenpeace по атомной энергетике.

Ранее на этой неделе Greenpeace France представила доклад по ядерной безопасности, подготовленный семью независимыми экспертами. В документе говорилось о том, что бассейны для отработанного топлива плохо защищены от возможных внешних атак. Авария на подобном объекте может иметь более серьезные последствия, чем авария на “Фукусиме”, когда была заражена территория в радиусе 80 км.

Как напоминает The Local, в EDF поспешили опровергнуть выводы экспертов и заверили, что ядерные установки “безопасны, надлежащим образом контролируются и хорошо защищены”, а специальные службы заботятся о предупреждении возможных действий преступников и террористов.

Всего предприятие обслуживает 58 ядерных ректоров и 63 бассейна с отработанным топливом. На EDF приходится 75% французского рынка электроэнергии.

Что же касается активистов, запустивших фейерверк на АЭС, то они были арестованы прибывшими полицейскими. В районе станции “Каттеном” были развернуты серьезные полицейские силы, с воздуха ситуацию контролировал полицейский вертолет. Все подъездные пути к объекту были перекрыты до 10 утра, отмечает France Bleu.

NEWSru.com

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