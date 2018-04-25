Франсуа Олланд вновь метит в президенты

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Бывший президент Франции мечтает вернуться в политику. Франсуа Олланд объехал 40 городов за два месяца. Он написал мемуары, он встречается с лицеистами и «жёлтыми жилетами», выезжает с визитами в заморские департаменты. Такой работоспособности может позавидовать даже президент нынешний. Франсуа Олланд – это имя встречается всё чаще в новостной ленте. А его спутница актриса Жюли Гайе уверяет на страницах Le Parisien, что «многие люди надеются на его возвращение».

Нужно сказать, что Франсуа Олланд не был любим народом. В ноябре 2016 года рейтинг Олланда опустился до антирекордных 4%. Этого президент, как никакой другой, становился объектом для шуток и политических острот, которыми так любят обмениваться французы за обедом.

После опубликования скандальной книги «Чего не стоило говорить президенту» осенью 2016 года Франсуа Олланду грозил импичмент за «выбалтывание государственных тайн», и немаловажным условием досидеть до конца срока в Елисейском дворце было согласие Франсуа Олланда не участвовать в президентской кампании 2017 года. Таким образом он стал единственным президентом Пятой республики, не баллотирующимся на второй срок.

Наш дорогой пенсионер

Официальная пенсия французских президентов по закону от 1955 года – 75 000 евро в год чистыми. Уходя с поста главы Республики, политики автоматически становятся пожизненными членами Конституционного совета, за это получают ещё 14 000 евро в месяц жалованья.

Помимо вышеперечисленного, для Франсуа Олланда предусмотрена также дополнительная пенсия бывшего депутата и советника в Счётной палате – 15 000 евро чистыми.

Экс-президенту полагается также кабинет. Франсуа Олланд выбрал офис на парижской улице Риволи в нескольких минутах ходьбы от Елисейского дворца. Это рабочее помещение площадью в 314 квадратных метров обходится в 14 тысяч евро в месяц. Арендную плату и коммунальные расходы оплачивает государство.

Два человека обслуживающего персонала, ещё семь постоянных сотрудников бывший глава Французской Республики имеет право взять себе на работу на неограниченный срок – тоже за счёт налогоплательщиков.

Но дороже всего французам обходится безопасность их бывших президентов. Эта статья расходов для всех экс-президентов составляет 5,6 миллиона евро в год.

«История не закончена»

Прошлой осенью во Франции появились листовки с добродушным лицом Франсуа Олланда, с датой следующих выборов: 2022 и многозначительным слоганом «История не закончена».

Внизу плаката небольшое резюме: «Кто выстоял во время терактов? Кто восстановил общественный бюджет? Кто переключил кривую безработицы?». Ответ подразумевается: это он, мужественный президент, человек и пароход – Франсуа Олланд.

Молодые активисты, сторонники экс-президента вывесили на обозрение публики плакаты Олланда в нескольких городах. Их целью было осторожное зондирование отношения французов к идее возвращения на авансцену политической сцены того, кто отказался добиваться второго мандата.

За последние полгода Франсуа Олланд на фоне падения рейтингов нынешнего президента активизировал свою деятельность, выбирая слабые звенья внутренней и даже внешней политики Эмманюэля Макрона .

Полиция жёстко обошлась с лицеистами во время акции «жёлтых жилетов»? Франсуа Олланд предложил ученикам старших классов пригласить его в школы для «разговора о Европе».

«Напишите мне, и я приду к вам», – пообещал Олланд в своём видео, распространённом в соцсетях. «Я хочу объяснить школьникам, как на Европу может повлиять рост национализма. Угрозы исходят от Соединённых Штатов, которые не хотят сильной Европы, и России, которая поддерживает популизм».

«Я должен заниматься образованием (школьников), для меня это часть миссии бывшего президента», – объясняет своё благородное начинание Франсуа Олланд.

Олланд и «жёлтые жилеты»

Франсуа Олланд перед Рождеством встречался с «жёлтыми жилетами». В Ардеше, Тарне, Монтобане он выслушивал парней в «жёлтых жилетах», настаивая на том, что «это движение не должно продолжаться слишком долго», потому что оно подрывает экономику Франции.

После Ардеша исполнительная власть довольно плохо отреагировала на вмешательство Франсуа Олланда в дебаты. Эмманюэль Макрон из Аргентины, где он тогда находился с визитом, высказался о «цинизме» подобного вмешательства в диалог власти и протестующих. А министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер попросил Франсуа Олланда «быть поскромнее», отметив, что бывший президент «явно забыл свой рекорд» непопулярности.

Выбирая для встреч с читателями провинциальные города, Олланд находит возможность разговаривать с «белыми озлобленными» жителями Франции, стараясь дать им надежду на решение их проблем в своём будущем президентстве.



rg-rb.de