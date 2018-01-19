Free Beacon: российский корабль-шпион “Виктор Леонов” вновь патрулирует побережье США

Российский разведывательный корабль “Виктор Леонов” вновь замечен у восточного побережья США. 15 января судно вышло из порта столицы Тринидада и Тобаго (Порт-оф-Спейн) и направилось в сторону Карибского моря, сообщает Free Beacon со ссылкой на двух представителей Минобороны США.

Позднее его видели в районе мыса Канаверал (штат Флорида), американской базы подводных лодок в Кингс-Бэй (штат Джорджия), а также городов Норфолк (Вашингтон) и Нью-Лондон (Коннектикут). Нынешнее местонахождение корабля неизвестно. Впрочем, представители Пентагона заверяют, что тщательно следят за ним. “Мы отслеживаем (корабль). Это ежегодный процесс”, – сказал один из собеседников издания.

Free Beacon напоминает, что в Норфолке расположена главная военно-морская база Атлантического флота ВМС США, а в Нью-Лондоне – крупная база подводных лодок.

Один из собеседников СМИ заявил, что нынешняя миссия “Виктора Леонова” у побережья США напоминает предыдущие его визиты в данный район. В феврале прошлого года российский корабль-разведчик был замечен в 30 милях (48 км) от побережья Коннектикута, а позднее – в районе Норфолка.

Береговая охрана США также сообщала об обнаружении корабля-шпиона в 112 километрах от штата Делавэр.

Присутствие “Виктора Леонова” в международных водах возле побережья США в течение нескольких дней оставалось в центре внимания западных СМИ. Тема вызвала широкий общественный резонанс.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал происходящее во время одной из пресс-конференций в феврале 2017 года. Он заявил, что, по мнению его критиков, вероятно, самым лучшим, что он может сделать в этой ситуации, – это атаковать российское судно. “О, это так здорово (сказали бы они)”, – спародировал американских “ястребов” Трамп (цитата по сайту Белого дома). При этом президент добавил, что сам он придерживается иной точки зрения и хотел бы наладить отношения с Россией.

NEWSru.com

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