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Функционер не в восторге от триумфа словенцев

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Генеральному секретарю Литовской федерации баскетбола Миндаугасу Шпокасу магия сборной Словении на чемпионате Европы голову не вскружила. Он заявил, что ценность победы сборной Словении на Евробаскете2017 падает из-за натурализованного игрока Энтони Рэндолфа и главного тренера-легионера Игора Кокошкова.

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

«Да, это была фантастическая команда, которая играла в фантастический баскетбол. Но мы забываем, что главный тренер и один из лидеров коллектива не были из Словении. Это бросает тень на трофей Евробаскета. Я был более восхищен игрой сборной Латвии, потому что в ней играли одни латвийцы. Это был на сто процентов национальный продукт. Словенский же был с некоторыми оттенками.

Нам сложно понять это. Я против этого. Я уважаю Рэндолфа, но он не имеет никакого отношения к словенскому баскетболу. Тренер Кокошов — серб, и он тоже не имеет никакого отношения к Словении. Победа словенцев была бы намного ценнее, если бы была достигнута без натурализованных игроков», — смело утверждал на видеоконференции телевидения Литовской федерации баскетбола  Шпокас.

«ЛК» писал, что латыши уступили словенцам в четвертьфинале, а сборная Литвы уже в 1/8 финала уступила Греции.

Инф. «ЛК»

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