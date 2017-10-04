Генеральному секретарю Литовской федерации баскетбола Миндаугасу Шпокасу магия сборной Словении на чемпионате Европы голову не вскружила. Он заявил, что ценность победы сборной Словении на Евробаскете–2017 падает из-за натурализованного игрока Энтони Рэндолфа и главного тренера-легионера Игора Кокошкова.
«Да, это была фантастическая команда, которая играла в фантастический баскетбол. Но мы забываем, что главный тренер и один из лидеров коллектива не были из Словении. Это бросает тень на трофей Евробаскета. Я был более восхищен игрой сборной Латвии, потому что в ней играли одни латвийцы. Это был на сто процентов национальный продукт. Словенский же был с некоторыми оттенками.
Нам сложно понять это. Я против этого. Я уважаю Рэндолфа, но он не имеет никакого отношения к словенскому баскетболу. Тренер Кокошов — серб, и он тоже не имеет никакого отношения к Словении. Победа словенцев была бы намного ценнее, если бы была достигнута без натурализованных игроков», — смело утверждал на видеоконференции телевидения Литовской федерации баскетбола Шпокас.
«ЛК» писал, что латыши уступили словенцам в четвертьфинале, а сборная Литвы уже в 1/8 финала уступила Греции.
Инф. «ЛК»
Метки: N40 (1180) 5 октября, Миндаугас Шпокас, Энтони Рэндолфа