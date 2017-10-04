Функционер не в восторге от триумфа словенцев

Генеральному секретарю Литовской федерации баскетбола Миндаугасу Шпокасу магия сборной Словении на чемпионате Европы голову не вскружила. Он заявил, что ценность победы сборной Словении на Евробаскете–2017 падает из-за натурализованного игрока Энтони Рэндолфа и главного тренера-легионера Игора Кокошкова.

«Да, это была фантастическая команда, которая играла в фантастический баскетбол. Но мы забываем, что главный тренер и один из лидеров коллектива не были из Словении. Это бросает тень на трофей Евробаскета. Я был более восхищен игрой сборной Латвии, потому что в ней играли одни латвийцы. Это был на сто процентов национальный продукт. Словенский же был с некоторыми оттенками.

Нам сложно понять это. Я против этого. Я уважаю Рэндолфа, но он не имеет никакого отношения к словенскому баскетболу. Тренер Кокошов — серб, и он тоже не имеет никакого отношения к Словении. Победа словенцев была бы намного ценнее, если бы была достигнута без натурализованных игроков», — смело утверждал на видеоконференции телевидения Литовской федерации баскетбола Шпокас.

«ЛК» писал, что латыши уступили словенцам в четвертьфинале, а сборная Литвы уже в 1/8 финала уступила Греции.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, Миндаугас Шпокас, Энтони Рэндолфа