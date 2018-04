«Футбол для дружбы» Детская социальная международная программа

Шестой сезон детской социальной международной программы «Футбол для дружбы» (F4F) официально открыт. В этом году ее поддерживают 211 стран и регионов. Впервые в истории на одном поле встретятся юные спортсмены из всех уголков мира, где играют в футбол.

Цель программы, которая реализуется с 2013 года, – вовлечение молодого поколения в разных странах в продвижение важнейших гуманитарных ценностей – дружбы, равенства, мира и уважения к различным культурам и национальностям. За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 3,7 тысячи ребят, финальные мероприятия прошли в Лондоне, Лиссабоне, Берлине, Милане и Санкт-Петербурге.

«Футбол для дружбы» поддерживают ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира.

Основные мероприятия F4F 2018 года пройдут с 8 по 15 июня в Москве: международный лагерь дружбы, объединяющий спортивную, гуманитарную и образовательную программы для ребят со всего мира; первый чемпионат мира по футболу для дружбы с участием юных спортсменов разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей; Международный детский футбольный форум с участием юных послов программы, звезд мирового футбола, российских и зарубежных общественных деятелей, журналистов ведущих мировых СМИ.

В ходе открытой жеребьевки уже сформированы 32 международные футбольные сборные дружбы, а также определены игровые амплуа для каждого юного футболиста (вратарь, защитник, полузащитник или нападающий). Сборные организованы по принципу «футбола для дружбы» – в одной команде будут играть спортсмены разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей. Возраст игроков – 12 лет. Тренировать сборные будет доверено юным тренерам – футболистам 14–16 лет из разных стран. Освещать события будут более 5000 СМИ со всего мира, а также Международный детский пресс-центр F4F, состоящий из юных журналистов 12 лет из разных стран и регионов.

Важной частью программы «Футбол для дружбы» 2018 года стала экологическая миссия – международные футбольные сборные дружбы получили названия в честь редких и исчезающих видов животных планеты.

Справка

С момента создания проекта его географический охват значительно расширился с 8 стран в 2013 году до 211 стран и регионов в 2018 году. Молодые игроки, тренеры, журналисты и дети с особыми потребностями являются ключевыми участниками программы. Во всем мире программа приобрела более 2,5 миллионов сторонников как среди обычных детей и взрослых, так и среди известных спортсменов, художников, политиков.

Ключевыми ценностями программы являются дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Программа «Футбол за дружбу» была отмечена как лучший социальный и лучший коммуникативный проект в рамках ведущих международных и национальных наград и конкурсов, в том числе премии SABER, награды Gold Quill Awards (США), «Серебряный лучник» и т. д.

Программа F4F была поддержана такими международными СМИ, как Euronews, Bild, Daily Mail, ESPN Brazil, Europa Press, The Guardian, The Independet, Интерфакс, Le Parisien, Reuters, Россия 24, RT, The Telegraph, Агентство новостей Синьхуа и другими.

Инф. «ЛК»

