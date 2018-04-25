Футбол подружил Северную и Южную Кореи

🔊 Воспроизвести

Юные участники Шестого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» благополучно вернулись в родные страны.

Это мальчики и девочки разных национальностей и разных физических возможностей, которые побывали в Москве с 8 по 15 июня, чтобы принять участие в финальных мероприятиях программы: Международном лагере дружбы, Первом чемпионате мира по «Футболу для дружбы», Международном детском форуме и в мероприятиях Оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Журналисты международных СМИ отметили, что в новом сезоне «Футбола для дружбы» в одной сборной играли Юные футболисты из Северной и Южной Кореи, которые возвращались домой лучшими друзьями. По результатам Открытой жеребьевки, которая прошла еще в феврале 2018 года, Юные футболисты этих стран оказались в одной Международной сборной дружбы Blonde Capuchin, объединившей юные таланты из разных частей света.

С первых дней работы Международного детского лагеря в Москве участники из Северной и Южной Кореи прекрасно ладили друг с другом, а за время совместных футбольных состязаний молодые люди показали себя как сильнейшие игроки своей команды. За время проекта юные футболисты стали настоящими друзьями и разъехались по родным странам, дав друг другу обещание обязательно продолжить общение.

Юный посол из Южной Кореи Чанву Ким, профессионально занимающийся футболом с 7 лет, был отобран для участия в Шестом сезоне «Футбола для дружбы» южнокорейской Национальной футбольной федерацией в результате открытого конкурса среди юношеских футбольных клубов страны.

Юный участник из Северной Кореи Тае Гвон Ри, играющий в футбол с 8 лет, для участия в программе также прошел серьезный отбор: он победил в конкурсе на владение мячом среди сверстников из лучших северокорейских юношеских футбольных школ.

Эта дружба стала настоящим символом Шестого сезона программы, ведь «Футбол для дружбы» в очередной раз доказал, что для партнерства, командной работы и взаимопонимания нет никаких границ.

«Участие в программе «Футбол для дружбы» помогло мне не только завести новых друзей из разных стран мира, но и улучшить свои спортивные навыки, ведь с нами занимались настоящие профессионалы. И я навсегда запомню день открытия чемпионата мира по футболу, ведь мне посчастливилось представлять свою страну на церемонии открытия матча Россия-Саудовская Аравия! Моя мечта сбылась!» — поделился Юный посол Тае Гвон Ри (Северная Корея, 12 лет).

«Шестой сезон «Футбола для дружбы» благодаря своему беспрецедентному масштабу смог объединить в одной команде детей со всех уголков мира. Ценности, которые продвигают участники программы — основа гармоничного развития личности, без которых нельзя достичь успеха не только в спортивной, но и во всех остальных сферах жизни. Благодаря особой атмосфере, которую нам удалось создать на проекте, все дети вне зависимости от их пола, национальности и физических возможностей могут свободно общаться друг с другом без каких-либо границ», – сказал глобальный руководитель Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» Владимир Серов.