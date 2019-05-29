Футболисты без единого трофея в карьере

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Жизнь футболиста несправедлива. Неудачливость, собственный кодекс чести, стечение обстоятельств – что угодно может помешать даже лучшим из футболистов завоевать заветный трофей.

Антонио Ди Натале. Долгое время гений позднего зажигания Антонио Ди Натале творил чудеса на полях Серии А. Дважды капоканноньере (лучший бомбардир) и лучший игрок года в 2010 году, он пострадал от своей лояльности «Удинезе», который даже до финалов ни разу не доходил. А со сборной Италии Антонио был частью состава, который проиграл Испании на Евро-2012 со счетом 0:4.

Лен Шеклтон — «Клоун-принц футбола» Лен Шеклтон великолепно выступал за «Ньюкасл» и «Сандерленд». Он был виднейшим футболистом в межвоенный период, забив шесть мячей в свой дебют за «сорок». В сезоне 1949/50 он едва не выиграл английское чемпионство, но «черным котам» не хватило одного очка.

Мэттью Ле Тиссье. Одна из величайших современных тайн: почему Мэттью Ле Тиссье сейчас выглядит лучше, чем во времена, когда он выступал? Когда он был особо хорош, Ле Тиссье был неостановим. Техника, результативность, дальние удары – недаром он трижды признавался игроком месяца. Если бы только он согласился покинуть такой комфортный стадион «Саутгемптона»! В итоге он большую часть карьеры провел в середине таблицы. Его главный трофей в карьере – Кубок полноправных членов в 1992 г.

Бернд Шнайдер. «Белый бразилец» Бернд Шнайдер тоже относится к знаменитому составу «Байера», который чуть не насобирал вереницу кубков. В том легендарном сезоне он помог команде добраться до финала ЛЧ, став лучшим распасовщиком в турнире. Летом же его Германия уступила Бразилии в финале. В 2006 году на домашнем Мундиале немцы заняли третье место. Будь он правда бразильцем, он бы выиграл намного больше.

Джермейн Дефо. Головокружительный сезон в «Рейнджерс», дорогостоящий переход в Китай или десятки английских клубов – где бы Дефо ни выступал, везде ему не везло. Он — один из ведущих нападающих в истории АПЛ, но в его активе только серебро Суперкубка Англии. В 2008 году он покинул «Тоттенхэм» за неделю до того, как «шпоры» побили «Челси» в финале Кубка Англии. Когда «Портсмут» выиграл Кубок Англии, англичанин выступать в нем не мог. Невероятная неудача.

Джонни Хейнс. Пеле как-то назвал форварда Джонни Хейнса «лучшим распасовщиком на его памяти». Почетно, но не будем забывать, что подобные титулы бразилец раздавал направо и налево. За 18 лет в «Фулхэме» Хейнс забил 158 голов за 658 игр. Он стал первым в стране футболистом с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю. Закончив игровую карьеру, он отправился в Южную Африку, где помог «Дурбан Сити» выиграть в скандальной расистской национальной лиге. Да, медаль, но она скорее вредит его репутации.

Лейтон Бейнс. Когда-то Лейтон Бейнс считался самым желанным левым защитником в Англии. Точные кроссы и удары со стандартов выделяли его на фоне всех остальных. «Манчестер Юнайтед» звал его к себе, но тот решил остаться в «Эвертоне», в результате чего и оказался в нашем списке. В 2009 г. он проиграл в финале Кубка Англии. На его счету также серебряные медали Кубка Лиги и Чемпионшипа.

Джо Бейкер. Джо родился в Шотландии в семье из Ливерпуля, в результате чего стал первым в истории футболистом, который дебютировал в сборной Англии, ни разу не сыграв в английской лиге. Из Шотландии он отправился в итальянский «Торино», цвета которого защищал Денис Лоу. Впоследствии он таки поиграл в Англии, выступая за «Арсенал». Во многом на такой ход его вынудила череда скандалов в Италии, где он умудрился попасть в автоаварию, объявить голодовку и скинуть папарацци в воду. В 1966-м он мог очутиться в триумфальном составе сборной Англии, но в итоге его лучший результат – это второе место в первом английском дивизионе с «Ноттингемом».

Клайв Аллен. В восьмидесятые и девяностые Клайв Аллен успел успешно поиграть за «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед», то есть чуть ли не за все лондонские клубы. Дважды он чуть не выиграл Кубок Англии. В 1987-м он отметился 49 голами за «Тоттенхэм», который все равно закончил сезон лишь на третьей строчке. В полуфинале Кубка Лиги «шпоры» уступили «Арсеналу», а в финале Кубка Англии были биты «Ковентри». Ну как так можно?

Подготовлено по сообщениям СМИ