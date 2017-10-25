Футбольные власти Италии обязали “Лацио” начинать матчи с публичных чтений дневника Анны Франк

Итальянская федерация футбола (FIGC) начала масштабную кампанию по борьбе с расизмом после скандала с болельщиками римского “Лацио”, которые 22 октября, в день матча с “Кальяри”, расклеили на стадионе стикеры с антисемитскими слоганами. По решению FIGC следующей домашний матч “Лацио” начнется публичного прочтения отрывков из дневника Анны Франк, написанного еврейской девочкой во время нацистской оккупации Нидерландов.

Как сообщает агентство Reuters, скандал начался после того, как в СМИ и соцсетях появилась информация о выходке радикальных фанатов “Лацио”. Они расклеили стикеры с изображением жертв Холокоста, одетых в футболки “Ромы”, второго римского клуба, который вместе с “Лацио” проводит свои домашние матчи на Олимпийском стадионе в Риме.

Кроме того, на других наклейках был антисемитский слоган “Фанаты “Ромы” – евреи”, а сами стикеры – расклеены на трибунах, где, как правило, сидят болельщики “Ромы” во время матчей своего клуба.

На разгоревшийся скандал незамедлительно отреагировали итальянские политики и общественные деятели. Так, в частности, президент Серджо Маттарелла назвал произошедшее “бесчеловечным и пугающим для страны”.

По информации The Guardian, после инцидента президент “Лацио” Клаудио Лотито посетил главную синагогу итальянской столицы и пообещал начать новую образовательную программу по борьбе с антисемитизмом. Он подчеркнул, что его клуб будет более активно прикладывать усилия, чтобы победить расизм и антисемитизм.

Лотито также пообещал организовать ежегодную поездку в музей, основанный на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме для 200 молодых болельщиков “Лацио”, чтобы “научить их не забывать прошлое”.

Спустя два дня FIGC приняла решение о том, что следующие два матча “Лацио” на этой неделе начнутся с публичного прочтения дневника Анны Франк. Более того, перед всеми матчами итальянских профессиональных футбольных клубов в игровой день состоится минута молчания.

Дневник Анны Франк стал одним из основных литературных памятников, описывающих жизнь Европы во время Второй мировой войны. Девочка умерла в 1945 году в концлагере Берген-Бельзен в возрасте 15 лет. Ее дневник, описывающий события с июня 1942-го по август 1944 года, когда семья скрывалась от фашистов в Амстердаме, был впервые издан в 1947 году. С тех пор было продано более 30 млн копий.

Уроженка немецкого города Франкфурт-на-Майне Анна Франк родилась 12 июня 1929 года в еврейской семье. После прихода к власти Гитлера в 1933 году ее отец Отто Франк эмигрировал в Амстердам, куда вскоре перебралась и вся семья. В мае 1940 года Германия оккупировала Нидерланды, и в стране начались преследования евреев.

После того как на имя старшей сестры Анны Марго пришла повестка в гестапо, семья Франк переселилась в убежище, устроенное сотрудниками предприятия Opekta, на котором работал Отто. Там с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944 года Анна Франк вела дневник, в котором описывала повседневные события из жизни своей семьи и соседей. Вся семья Франк за исключением отца погибла в фашистском концлагере. Отто Франк умер в 1980 году. В 1960 году в Амстердаме был создан дом-музей Анны Франк. Девочка также стала героиней мюзиклов, спектаклей, фильмов и других произведений, посвященных Холокосту. Ее дневник включен в регистр “Память мира” списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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