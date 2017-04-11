Г. Адомонис: арест имущества экс-акционеров Snoras предоставит дополнительные возможности

Решение суда арестовать средства бывших руководителей и владельцев обанкротившегося банка Snoras Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова на сумму 0,5 млрд. евро предоставит преимущество в плане стремления вернуть имущество банка, говорит администратор по банкротству банка Snoras Гинтарас Адомонис.

“Решение суда – это дополнительная мера защиты, которая предоставит нам определенное преимущество в юридической борьбе. Обстоятельства процесса и законы ограничивают распространение информации об имуществе, поэтому сейчас я не могу подробнее комментировать или давать оценки конкретным характеристикам арестованного имущества. Однако сам факт решения я расцениваю как очень важный шаг в сложном процессе”, – сказал Г. Адомонис в комментарии для BNS.

На прошлой неделе Вильнюсский окружной суд удовлетворил просьбу администратора банкротства Snoras и арестовал средства Р. Баранаускаса на сумму почти 70 млн. евро и средства В. Антонова на сумму более чем на 338 млн. евро, и еще более 92 млн. евро их общих средств. Было решено арестовать и счета двух бывших владельцев Snoras в швейцарских банках на сумму более 55 млн. евро. Эти денежные средства просят признать имуществом банка, которым незаконно завладели его экс-руководители, и присудить его банку Snoras.

Г. Адомонис сказал, что будет добиваться, чтобы решение литовского суда было признано и исполнялось во всех государствах, где есть имущество бывших акционеров. Немало имущества зарубежные правоохранительные органы арестовали по просьбе Генпрокуратуры Литвы. По просьбе прокуратуры арестовано и имущество, которым эти лица владели в Литве.

Деятельность банка Snoras была остановлена 16 ноября 2011 года, а дело о банкротстве банка возбуждено 7 декабря того же года. Суды Великобритании в позапрошлом году постановили выдать проживавших тогда в Лондоне В. Антонова и Р. Баранаускаса Литве, однако последние сбежали из Англии и сейчас скрываются в России.

BNS

Метки: Snoras, Владимир Антонов, Литва, Раймондас Баранаускас