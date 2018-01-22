Г. Баканас работает в правлении предприятия Skinest Rail

Бывший заместитель генерального директор литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и председатель правления дочерних предприятий компании Гяримантас Баканас стал членом правления предприятия одной из групп предприятий, работающих в странах Балтии в областях ж/д услуг и инвестиций – Skinest Rail.

Группа сообщила, что Г. Баканас будет работать в правлении зарегистрированного в Эстонии предприятия CEE Railroad Reform Foundation.

“Skinest готовится к интенсивному развитию в Центральной Европе, поэтому мы уже некоторое время искали решительного человека с опытом руководства и стратегического управления. Проведенные в жизнь Г. Баканасом проекты говорят о его способности работать в условиях серьезных изменений, действовать новаторски и решительно”, – сказал для пресс-релиза член правления Skinest Rail Томас Пятрайтис.

Об уходе Г. Баканаса компания Lietuvos gelezinkeliai сообщила в конце ноября, он занимал руководящие должности на этом госпредприятии с января 2017 года. До работы в Lietuvos gelezinkeliai Г. Баканас работал в компании терминала нефтепродуктов Klaipedos nafta директором по администрированию, до этого – в Службе спецрасследований.

Skinest Rail предоставляет комплексные решения сектору ж/д транспорта в странах Балтии, Финляндии, Польше, Хорватии, Украине, России, Казахстане, Азербайджане и Грузии.

BNS

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