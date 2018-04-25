Г. Грушас: в ответ на проблему педофилии Ватикан ужесточает каноны

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Реагируя на скандалы с сексуальными домогательствами в среде священников, Католическая Церковь готова ужесточить наказания провинившимся, изменить некоторые церковные каноны, заявил Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

Г. Грушас, вернувшийся с конгресса в Ватикане, на котором речь шла о сотрясающих Церковь проблемах сексуального насилия над детьми, сказал, что в ближайшее время папа намерен обнародовать документ – motu proprio, его целью будет усиление превенции этих преступлении в Римской курии в Ватикане.

«Должен выйти vademecumas – то есть учебник о том, как расследовать, реагировать на эти вопросы. Есть немалый опыт в решении этих вопросов, малым островам, бедным Африканским странам будет предложена помощь в формировании групп консультантов для того, чтобы они помогли конференциям епископов реагировать на этот вопрос», – сказал журналистам архиепископ.

По его словам, ожидаются определенные изменения церковных законов в качестве реакции на распространение порнографии в интернете.

«Сейчас по церковному праву священник или духовное лицо, которое смотрит порнографию, в которой участвуют дети в возрасте 14 лет или младше, наказывается так, словно бы он участвовал в такой деятельности. Вчера папа упомянул, что этот возрастной ценз слишком низкий, и кажется, что Ватикан намерен поднять его до 18 лет», – сказал он.

Также возможно изменятся церковные каноны, которые разрешают венчаться только с 16 лет, хотя в некоторых традициях этот возраст еще ниже.

Г. Грушас признал, что в известные и расследование в Литве случаи сексуального насилия среди духовенства «можно пересчитать на пальцах одной руки», однако он не отрицал, что проблема может быть больше.

Глава Литовской Католической церкви пояснил, что много «ран и болячек» оставило советское время.

BNS