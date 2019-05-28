Г. Ландсбергис: мы пытались не мешать И. Шимоните, но не все получилось

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Председатель партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что консерваторы старались не мешать Ингриде Шимоните на президентских выборах, но «не все получилось».

«Полушутя, у меня есть такая формулировка: мы пытались не мешать, но не все получилось», – так он определил журналистам в понедельник поддержку консерваторов в адрес И. Шимонте.

По его мнению, консерваторы ни помогли, ни навредили ей, выразив поддержку.

«Я думаю, что это не помогло, но и не навредило, я думаю, что это было продолжением той поддержки, которая была предоставлена еще в ноябре прошлого года, на праймериз», – сказал он, отвечая на вопрос о том, помешала или помогла И. Шимоните поддержка оппозиционных консерваторов.

В ответ на вопрос о том, не уступит ли он И. Шимоните своих позиций в партии в связи с предложением возглавить список консерваторов на парламентских выборах и потом возможно возглавить и правительство, он сказал, что «процесс уступки не работает».

«В нашей партии преобладают совершенно выверенные и непростые демократические процессы, поэтому уступление не очень действует. В следующем году намечаются очередные выборы председателя партии, и партийная общественность решит, кого они видят будущим лидером», – пояснил он.

Объясняя, почему предложение возглавить список партии он пока не представил самой И. Шимоните, Г. Ландсбергис казал, что это «длинный разговор, длительная дискуссия».

Он также добавил, что И. Шимоните в ходе избирательной кампании доказала свою способность сплачивать широкие круги населения и мобилизовать не только избирателей СО-ЛХД, но и «новой, открытой, не популистской, искренней политики».

«Я считаю, что чрезвычайно важно сохранить этот новый стандарт в политике», – сказал он.

Консерваторы победили на выборах в Европарламент в Литве, получив больше всего мандатов — 3. В ЕП они делегируют бывшего премьера Андрюса Кубилюса, профессора Университета им. Витаутаса Великого Людаса Мажилиса и бывшую министра обороны Расу Юкнявичене.

Кандидат консерваторов в президенты И. Шимоните, получила треть голосов избирателей во втором туре, и уступила Гитанасу Науседе, за которого проголосовали 66%.

BNS