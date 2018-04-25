Г. Ландсбергис: попытки расправиться с традиционными партиями оказались безрезультатными

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Лидер консерваторов Гарбиэлюс Ландсбергис в понедельник заявил, что попытки расправиться на муниципальных выборах с традиционными партиями не принесли результатов.

Все же он признал, что партия должна будет изменить стратегию в крупных городах, где не было избрано ни одного ее кандидата в мэры.

«Все усилия, которые приложили комитеты, особенно, которые приложили «аграрии» для того, чтобы провести расправу с традиционными партиями, все же не принесли результатов», – заявил Г. Ландсбергис на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник.

«Традиционные партии: Союз Отечества, социал-демократы и либералы, не только удержали свои позиции, но и укрепили их», – добавил он.

На муниципальных выборах Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) получили 274 мандата членов советов самоуправлений, еще пять мандатов они добавили, участвуя в коалиционных списках. Это лучший результат в Литве.

Партия также получила 11 постов мэров, столько же, сколько их было и на выборах 2015 года.

«Скромная победа, которой мы радовались две недели назад, осталась скромной, осталась победой», – сказал лидер партии.

Он также заявил, что консерваторы изменят стратегию в крупных городах, где не получили ни одного поста мэра.

«Перемены неизбежны, если мы хотим твердо выступить не только через четыре года, (…) но все же и на парламентских выборах», – сказал политик.

Г. Ландсбергис признал, что консерваторы в крупных городах отчасти сталкиваются с проблемами кадров, например в Вильнюсе, где политиков привлекают другие должности.

«Вильнюсское самоуправление близко сейму. Люди, которые могли бы сделать карьеру и видят свой политический путь в городе Вильнюсе говорят, что здесь мучиться с городом Вильнюсом, если можно в одномандатном округе где-то в другом месте пройти на другую должность», – сказал председатель партии.

BNS