Г. Ландсбергис после выборов прогнозирует изменения в коалиции и фракциях сейма

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Председатель оппозиционной партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис сразу после выборов прогнозирует серьезные изменения и в правящей коалиции, и во фракциях сейма.

«Думаю, что в любом случае уже завтрашний день принесет политические изменения. Думаю, что многое изменится однозначно, будет интересно. Думаю, что в сейме вполне вероятны изменения — и предчувствие, и опыт говорят, что могут быть изменения, могут быть тектонические движения», — сказал журналистам Г. Ландсбергис.

В воскресенье вечером он с женой Аустеей и дочерьми голосовал на вильнюсском участке Жолино.

По словам лидера консерваторов, некоторые знаки указывают, что «ростки перемен уже взошли и может быть, что распустятся цветы — и в правящем большинстве, в коалиции, во фракциях.

По словам Г. Ландсбергиса, делегированный «аграриями» премьер Саулюс Сквярнялис после сложения полномочий, скорее всего, продолжит работу во главе кабмина, только, возможно, с другой поддержкой.

«Думаю, что многое будет зависеть от него самого (от С. Сквярнялиса – BNS). Потому, что мы не услышали от него однозначного ответа, как он видит свое будущее. Он только сказал, что у него есть планы. Тоже один из таких всходящих ростков, потому что интересно услышать, каковы его планы, прорастут ли они в его собственную политическую амбицию, с какой фракцией или партией, мы не знаем. (…) Полагаю, что он останется премьером, только не знаю, с чьей поддержкой», — рассуждал Г. Ландсбергис.

Относительно выборов в Европарламент (ЕП) он выразил надежду, что консерваторам удастся получить три мандата, и добавил, что эта предвыборная кампания не отличалась активностью.

Между тем, после кампании по выборам президента, по словам председателя СО — ХДЛ, некоторые вопросы остались без ответа.

«И все же я могу сказать смело, что вопросы одного кандидата повисли в воздухе, и будет ли он и дальше бывшим кандидатом, или в каком-то другом статусе — на такие вопросы так или иначе должны быть даны ответы», — сказал Г. Ландсбергис.

Во втором туре президентских выборов сразились кандидат консерваторов, член сейма, бывший министр финансов Ингрида Шимоните и самовыдвиженец, экономист Гитанас Науседа. С. Сквярнялис выбыл из предвыборной борьбы, так как в первом туре занял третье место.

В проходивших одновременно с выборами президента выборах в Европарламент (ЕП) участвуют 16 партий и выдвинутых общественными комитетами списков кандидатов. Литва выбирает в ЕП 11 своих представителей.

BNS