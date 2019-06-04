Г. Ландсбергис: реорганизацией коалиции «аграрии» хотят избавиться от некоторых министров

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Встретившийся с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис говорит, что посредством реорганизации правящей коалиции «аграрии» хотят избавиться от некоторых министров.

«Мне кажется, что все началось с обычного желания избавиться от некоторых министров — Рокаса Масюлиса после истории с Арвидасом Вайткусом, бывшим главой Клайпедского порта, Раймундаса Кароблиса», — сказал Г. Ландсбергис журналистам возле Президентского дворца.

«Это скорее такое сведение счетов, нежели поиски более высокого качества», — добавил он.

Премьер Саулюс Сквярнялис говорил, что изменит состав правительства, если продолжит работу после вступления в должность избранного президента Г. Науседы.

После президентских выборов «аграрии» взялись за переформирование правящей коалиции и на прошлой неделе подписали с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партией «Порядок и справедливость» (ПС) меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и представителей Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС).

В меморандуме о коалиции намечено, что С. Сквярнялис остается работать премьером, а пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам.

BNS