Г. Науседа говорит, что он за досрочные выборы в сейм весной

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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что выборы в сейм следовало бы провести не осенью, а весной с той целью, чтобы новое правительство сразу же могло начать составление государственного бюджета.

«В этом смысле выборы в сейм весной были бы действительно превосходящей альтернативой», — сказал журналистам в понедельник Г. Науседа.

По его словам, нынешняя дата выборов сейма передает новой власти «еще на один год наследие той экономической политики, которую наметило еще старое правительство.

Идею изменения даты парламентских выборов после перерыва в несколько лет снова предложили правящие «аграрии», оппозиция утверждала, что она открыта для обсуждения этой темы.

Сейчас в Конституции намечено, что очередные выборы сейма проводятся в год истечения полномочий членов сейма во второе воскресенье октября.

Чтобы перенести дату выборов сейма с осени на весну, нужно менять Конституцию. Голосование по конституционным поправкам проводится в парламенте два раза с перерывом между голосованиями не менее три месяца. Положения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей состава сейма или не менее 94 парламентариев.

BNS