Г. Науседа говорит, что поменял бы риторику в отношении России

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Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа говорит, что несколько изменил бы риторику в отношении России, однако серьезных изменений можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое поведение с Украиной.

«Я бы хотел быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконом, который использовался раньше», — сказал журналистам в воскресенье Г. Науседа после того, как закончилось голосование во втором туре выборов.

И тем не менее он подчеркнул, что отношения Литвы с Россией в корне не изменятся до тех пор, пока «ситуация с Украиной будет похожа на нынешнюю».

Г. Науседа сказал, что расценивает действия России на Украине как агрессию против соседнего государства.

«С этим мириться нельзя», — сказал кандидат.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым и поддерживает сепаратистов на Востоке этой страны. Евросоюз (ЕС) из-за этого ввел в отношении Москвы санкции.

Г. Науседа во втором туре выборов сразился с кандидатом консерваторов, бывшей министром финансов, парламентарием Ингридой Шимоните.

Явка во втором туре выборов была ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре выборов президента в 2014 году.

«Более высокая явка на выборах — отражение более высокого уровня гражданской позиции. Это означает, что на выборы пришли симпатизирующие обоим кандидатам», — сказал кандидат.

«Я считаю, что предвыборная кампания все же была на высоком уровне, и как отметили некоторые обозреватели и президент Валдас Адамкус, это действительно отражение европейской культуры, это уважение одного кандидата к другому кандидату», — сказал Г. Науседа.

Экономист сказал, что не согласен с И. Шимоните, которая назвала предвыборную кампанию несколько скучной из-за слишком неконкретных дискуссий.

«Думаю, что были и интересные интриги, и интересные моменты, и определенный обмен мнениями, то есть вполне внятные споры и по некоторым вопросам прошлого, и по некоторым представлениям о будущем», — сказал он.

Г. Науседа призвал сохранять уважение независимо от результатов выборов.

«В данном случае я говорю о моем уважении к Ингриде, Ингриды — ко мне, чтобы партии сохранили желание сотрудничать», — сказал кандидат.

Он также сообщил, что в случае своего избрания будет добиваться консенсуса между партиями в вопросах улучшения ситуации в здравоохранении и образовании.

Результаты выборов должны выясниться поздно вечером в воскресенье.

BNS