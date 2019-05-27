Г. Науседа говорит, что в спорах с ЕС Польша продемонстрировала желание договариваться

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Избранный президент Гитанас Науседа говорит, что когда возникли споры между Варшавой и Евросоюзом (ЕС), Польша продемонстрировала желание идти на компромиссы и является проевропейской страной.

«Когда возник конфликт, Польша продемонстрировала желание идти на компромисс, договариваться, и это удалось сделать, поэтому я считаю, что мы будем говорить и об этих вопросах, но одно мы никак не можем отрицать, что Польша будет играть очень важную роль в Евросоюзе (ЕС). Литва могла бы сделать намного больше, если бы лучше понимала своего соседа», — сказал Г. Науседа журналистам в понедельник.

«Если и есть люди с некоторым евроскептицизмом, то это точно не отражает настроения в польском обществе. Польское общество как раз очень проевропейское», — сказал он.

Правое правительство Польши в последние годы спорит с Брюсселем по поводу судебной реформы и других реформ.

Г. Науседа подчеркнул, что реформы проводились из-за внутриполитической повестки дня.

Он обещал использовать потепление в литовско-польских отношениях и продолжать сотрудничество.

«Я вижу намного больше сходства между Польшей и Литвой, чем различий в мнениях», — сказал Г. Науседа.

BNS