Г. Науседа: надеюсь, что спустя время все жители Литвы будут чувствовать себя победившими

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Лидирующий на выборах президента Литвы с большим отрывом экономист Гитанас Науседа выражает надежду, что спустя какое-то время после его избрания все жители Литвы будут чувствовать себя победившими.

«Я надеюсь, что спустя какое-то время будут чувствовать себя победившими все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку, потому что эта поддержка, наверное, не позволяет сомневаться в том, что нас поддерживает большая часть Литвы», — сказал журналистам в воскресенье Г. Науседа, который пришел в ресторан к своим сторонникам.

«Я вижу, что люди поверили. Так что сейчас самое плохое, что может для нас произойти — если мы подорвем доверие людей. Я буду делать все и я надеюсь, что моя команда будет делать все, отдаст все силы Литве, чтобы не случилось так, чтобы люди разочаровались в политике вообще», — сказал он.

BNS