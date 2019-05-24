Г. Науседа: надеюсь, люди будут активно участвовать в выборах

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Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выразил надежду на активное участие жителей в выборах.

«Надеюсь, что люди активно будут участвовать в выборах в это воскресенье, им не помешает ни хорошая, ни плохая погода, ведь самое большое, что мы можем сделать для своей страны, и это прийти и проголосовать – по совести, по своему разумению, по своему видению», – сказал Г. Науседа журналистам в пятницу.

В пятницу он с супругой Дианой проголосовал досрочно в Вильнюсской мэрии. Пятница — последний день досрочного голосования.

Кандидат сказал, что хочет победить на выборах не ради себя, а ради того, чтобы «придать Литве иной импульс, больше взаимодоверия, дружелюбия, больше конструктивности».

«Я надеюсь, что большинство вещей, которые сегодня движутся медленно или вообще не движутся, сдвинутся с мертвой токи, и мы пойдем вперед большими шагами», – сказал Г. Науседа.

Г. Науседа также отметил, что не придает слишком большого значения поддержке, которую выразили ему партии, поскольку «не очень нужны посредники между кандидатом и избирателем».

Поддержку Г. Науседе во втором туре декларировал правящий Литовский союз крестьян и «зеленых», Литовская социал-демократическая трудовая партия, входящая в коалицию правящих в сейме партия «Порядок и справделивость». Поддержку кандидату выразило и правление оппозиционного Либерального движения, хотя единого мнения по этому вопросу не было.

За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.

В воскресенье, в день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.

Во время досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) за первые четыре дня проголосовало более 140 тыс. 228 или 5,78% литовских избирателей.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

BNS