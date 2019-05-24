Г. Науседа о поддержке «аграриев»

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Независимый кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа сказал, что активно не стремился к поддержке «аграриев» во втором туре выборов, поэтому он «ни рад, и ни не рад» заявлению правящих.

«Ни рад, ни не рад. Я хочу лишь сказать одну вещь: то, что вчера пришел в эту фракцию, точно не было самым приятным занятием. Но если мы представляем политику как вечеринки, на которых можно побыть со своими друзьями и сторонниками, то у меня нет такого представления», – заявил Г. Науседа в четверг журналистам в избирательном штабе.

Он также сказал, что побывал в среду во фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, «аграриев») с целью ответить на заданные важные вопросы. По словам кандидата, важнее всего, чтобы партии, выразившие поддержку, не выдвигали требований.

«Мы сказали, что партии могут нас поддерживать, могут не поддерживать, мы с этим никак не будем бороться. Самое важное, чтобы к нам не выдвигали никаких предварительных требований, поскольку мы, попросту, их не выполним», – сказал Г. Науседа.

Он назвал неподобающими угрозами утверждения «аграриев» о том, что они поддержали его для того, чтобы не победила Ингрида Шимоните, выдвинутая консерваторами.

«Угрозы, вероятно, явно не являются тем средством, на которое следует полагаться в политической конкуренции. Нужны не угрозы, а напротив – конструктивно призывать людей, агитировать, прежде всего, агитировать не за какую-то персону, а агитировать быть гражданственными», – сказал кандидат.

BNS