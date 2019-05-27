Г. Науседа обещает продолжать борьбу с олигархией

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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа в понедельник пообещал продолжать борьбу с олигархией, которую декларировала завершающая срок полномочий глава государства Даля Грибаускайте.

По его словам, обнародованные в СМИ детали дела о политической коррупции концерна MG Baltic и получившие огласку во время парламентского расследования действия представителей политических групп «свидетельствуют о серьезных бедах», и к этим вопросам нужно будет вернуться.

«Определенные шаги в этой области уже сделаны, но, на мой взгляд, мы не можем на этом остановиться, потому что олигархия опасна не только тем, что она перенимает определенный контроль над СМИ и начинает отчасти контролировать общественное сознание, но и тем, что старается вмешаться в политику и зачастую делает это брутальным и неприемлемым в демократическом обществе способом», — сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсе.

«Вот почему у нас была история с получением взятки, случай политической коррупции, обнародование которого или всех его обстоятельств свидетельствует о серьезных бедах в этой области, и я полагаю, что мы обязательно вернемся к этим вопросам, эти истории не будут забыты», — добавил он.

Д. Грибаускайте говорила, что деятельность MG Baltic — пример олигархической деятельности. На вопрос, согласен ли он с этим утверждением, Г. Науседа ответил: «Я считаю, что прежде всего сама история господина Элигиюса Масюлиса четко показывает, кто является действующими лицами».

«Так что если представители этой компании были действующими лицами, то, наверное, отрицать ясные, как белый день, факты было бы неправильно», — сказал избранный президент.

В деле о политической коррупции вице-президент MG Baltic Раймондас Курлянскис обвиняется в даче взятки политикам за принятие выгодных решений. Обвинения предъявлены и MG Baltic как юридическому лицу.

В деле также обвиняются бывший лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис и экс-парламентарий, бывший «трудовик» Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях, без признаком взяточничества.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что правоохрана проводила расследование тенденциозно.

Сейм, который в прошлом году провел парламентское расследование, объявил, что действие концерна MG Baltic является незаконным и представляет угрозу для государственного строя и национальной безопасности.

Концерн говорит, что собранная во время этого расследования информация является неточной, и подвал на государство в суд.

BNS