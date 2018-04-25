Г. Науседа остается самым популярным претендентом в президенты Литвы

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Экономист Гитанас Науседа остается наиболее популярным претендентом на пост президента Литвы, его рейтинг вновь увеличился, сообщила в субботу литовская газета Lietuvos rytas, опубликовавшая результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus.

По данным опроса, который был проведен 5-14 октября, на просьбу назвать лучшего претендента на пост президента, 23% опрошенных указывали на Г. Науседу.

В ноябре их количество увеличилось на полтора процента. Согласно данным опроса, проведенного 9-18 ноября, президентом Г. Науседу видят уже 24,6% респондентов.

Как и раньше, на втором месте в списке претендентов — представительница консерваторов Ингрида Шимоните.

Количество респондентов, видящих И. Шимоните президентом, также выросло, но она осталась на второй позиции. В ноябре лучшим претендентом ее назвали 19,7% опрошенных против октябрьского показателя в 17,5%.

На третьем месте, по-прежнему находится премьер Саулюс Сквярнялис, который еще не заявил о своем решении выдвигать собственную кандидатуру. Его поддерживают 13,2% респондентов, в октябре его видели президентом 12,8% опрошенных.

Рейтинг депутата Наглиса Путейкиса, планирующегося баллотироваться в президенты, вырос с октябрьских 2,4% до 3,4% в ноябре, рейтинг философа Арвидваса Юозайтиса снизился с 4,7% до 3,1% в ноябре.

Снизилась и популярность депутата и экономиста Аушры Мальдейкене –с 2,9% в октябре до 1,2% в ноябре.

BNS