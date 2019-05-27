Г. Науседа хотел бы, чтобы женщины составляли в правительстве хотя бы треть

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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что хотел бы, чтобы женщины в правительстве составляли хотя бы треть.

«Я говорил, что хотел бы, чтобы для начала, как программа-минимум, женщин в правительстве была примерна треть», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

И все же Г. Науседа признал, что провести это в жизнь при наличии сформированного кабмина было бы сложно.

Однако он считает, что кандидатуры женщин могли бы быть предложены в том случае, если бы части министров пришлось уйти.

«Даже если часть министров поменяется, я со всей серьезностью буду рассматривать и надеюсь, что прежде всего будут кандидатуры женщин, которые могли бы занять эти позиции, если некоторым министрам после реформирования правительства придется уйти», — сказал Г. Науседа.

Сейчас все четырнадцать литовских министерств возглавляют мужчины.

Г. Науседа сказал, что поддерживает скандинавскую точку зрения на равенство полов.

BNS