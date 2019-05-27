Г. Науседа хотел бы начать работу со «стабильности, преемственности» во власти

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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа говорит, что хотел бы начать работу со стабильности во власти.

«Мой приоритет — начать со стабильности, преемственности, и для меня это ценности, тем более, что до следующих выборов сейма после инаугурации останется чуть больше одного года», — сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсе в понедельник.

Он сказал это на фоне заявления премьера Саулюса Сквярнялиса о своей вероятной отставке в случае проигрыша на президентских выборах.

Занявший третье место на выборах С. Сквярнялис сейчас говорит, что объявит о своем решении в июле, когда ему предстоит сложить полномочия новому главе государства.

Г. Науседа сказал, что говорить об изменениях в правительстве пока рано, и предлагает подождать июля.

«За это время могут произойти изменения и в самой структуре сейма, и во фракции, и, думаю, что такие внутренние консультации идут уже сейчас», — сказал экономист.

Он пообещал делать «все, чтобы Литва не оказалась в политическом кризисе».

Будущий глава государства повторил, что у него будет «больше вопросов, чем обычно» к министру социальной защиты и труда Линасу Кукурайтису и министру сельского хозяйства Гедрюсу Сурплису.

«Есть проблемы, связанные с переводом Министерства сельского хозяйства в Каунас, и вообще проблемы сотрудничества с фермерами, земледельцами, поэтому хотелось бы услышать, как эти проблемы намечается решать в будущем», — сказал Г. Науседа.

Он отметил, что решения о смене министров будут приняты после консультаций с правящим большинством, и подчеркнул, что новые министры должны быть назначены с очень конкретными задачами.

«Хотелось бы, чтобы эти позиции заняли люди, которые с самого начала очень хорошо знают, зачем они пришли на эту позицию и что они намерены сделать», — сказал экономист.

Г. Науседа вступит в должность 12 июля.

BNS