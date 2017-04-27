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Г.Палуцкас: отношения с “крестьянами” улучшились

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 27, 11:00   |   Комментариев: 0

На встрече с партнёрами по правящей коалиции в среду новоизбранный лидер Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Гинтаутас Палуцкас отметил, что отношения с партнёрами улучшились.

Вначале Г.Палуцкас с премьером Саулюсом Сквернялисом и лидером Союза крестьян и “зелёных Литвы (СКЗЛ) Рамунасом Карбаускисом принимал участие в совместном заседании фракций, затем беседа продолжилась в более узком формате.

“Явно улучшились, ведь мы же встретились. Разумеется, есть моменты, которые следовало бы обсудить”, – сказал после встречи Г.Палуцкас.

Как я уже упоминал, это не какие-то ультиматумы, никакие не радикальные требования, но чувство равноправности за столом принятия решений мы хотели бы чувствовать. Эту доброжелательность или начало я сегодня уже увидел, но при разговоре о некоторых приоритетах, которые у нас с фракцией действительно будут, мы хотели бы высветить их в действующей утверждённой программе правительства и плане мер”, – заявил он.

И новый лидер СДПЛ, и делегированный СКЗЛ премьер утверждали, что регулярно организуемые заседания Совета коалиции и совместные заседания фракций должны помочь партнёрам договориться.

Делегировавший Сквернялиса СКЗЛ имеет в парламенте 56 мандатов, их партнёры по коалиции из СДПЛ – 19.Autorė: Jūratė Skėrytė

BNS

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