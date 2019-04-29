Г.Палуцкас переизбран председателем СДПЛ

Гинтаутас Палуцкас в конце минувшей недели был переизбран председателем Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ).
Как в субботу вечером BNS подтвердил пресс-атташе партии Юстинас Аргустас, по предварительным данным, Г.Палуцкас получил поддержку 90%, а заместителя парламентской фракции Альгирдаса Сисаса поддержали лишь 10% голосовавших.
По словам Ю.Аргустаса, из 17,3 тыс. членов партии с правом голоса проголосовали 43%.
В настоящее время оппозиционная СДПЛ является крупнейшей политической партией в стране, насчитывающая более 17 тыс. членов. В парламенте работают восемь представителей этой партии.
На 4 мая запланирован съезд СДПЛ.