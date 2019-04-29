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Г.Палуцкас переизбран председателем СДПЛ

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Гинтаутас Палуцкас в конце минувшей недели был переизбран председателем Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ).

Как в субботу вечером BNS подтвердил пресс-атташе партии Юстинас Аргустас, по предварительным данным, Г.Палуцкас получил поддержку 90%, а заместителя парламентской фракции Альгирдаса Сисаса поддержали лишь 10%  голосовавших.

По словам Ю.Аргустаса, из 17,3 тыс. членов партии с правом голоса проголосовали 43%.

В настоящее время оппозиционная СДПЛ является крупнейшей политической партией в стране, насчитывающая более 17 тыс. членов. В парламенте работают восемь представителей этой партии.

На 4 мая запланирован съезд СДПЛ.

BNS

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