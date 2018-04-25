Г. Палуцкас рад успеху социал-демократов в более мелких городах

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Лидер Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас говорит, что, невзирая на проигрыш в крупных городах, рад победам партии в более мелких населенных пунктах и районах.

Он сказал, что хотя выборы проиграны в Мажейкяй, кандидаты ЛСДП получили посты мэров в Алитусе, Мариямполе, Йонаве, Утяне.

«Очевидно, что в крупных городах не победила ни одна из политических партий, жители крупных городов отдали доверие комитетам. Однако в четырех из пяти городов, следующих за пятью крупнейшими городами страны, победил кандидаты, выдвинутые социал-демократами», – заявил на пресс-конференции в понедельник лидер партии.

Невзирая на потери связанные с расколом партии, ЛСДП получила больше всего постов мэров -15.

На этих муниципальных выборах партия потеряла почти сто мандатов, у нее также будет на одного мэра меньше: в советах самоуправлений у социал-демократов будет 264 представителей и 15 мэров, а в 2015 году они получили 359 мандатов и 16 постов мэров.

«Мы считаем, что мы победили на выборах (…). У нас больше всего мэров в Литве, и этот результат, очевидно, можно трактовать в нашу пользу», – заявил на пресс-конференции Г. Палуцкас.

По его мнению, обновление партии «дает отдачу», и общество позитивно оценило процессы, происходящие в партии.

Он также отметил, что поскольку партия проиграла в крупных городах, на нее незаслуженно клеют этикетку «региональной партии», но это несправедливо, поскольку у социал-демократов есть представители и в Европарламенте, и во фракции в сейме.

BNS