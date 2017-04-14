Г.Стяпонавичюс добровольно из парламента не уйдёт

Представитель Движения либералов Гинтарас Стяпонавичюс в пятницу вновь заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата, хотя его к этому призывал спикер парламента Викторас Пранцкетис, реагируя на выдвинутые прокурорами подозрения в незаконном финансировании.

Парламентарий сказал, что его не следует отождествлять с делом о политической коррупции, в котором подозрения о получении взятки от концерна MG Baltic предъявлены бывшему главе партии Элигиюсу Масюлису.

Г.Стяпонавичюс сказал, что убеждён в законности поддержки бизнесменами его гражданских проектов.

“Я не согласен с интерпретациями прокуроров, будто деятельность в области гражданских проектов, которая осуществлялась этими учреждениями, хоть в чём-то расходится с законами. Я с этим полностью не согласен”, – сказал после встречи с председателем парламента Г.Стяпонавичюс.

Между тем, В.Пранцкетис считает, что подозрения прокуроров бросают тень и на Движение либералов, и на Сейм в целом.

“Поскольку упоминаются стать Уголовного кодекса, то считаю, что в таких случаях всегда хорошо призывать, и призвал (к уходу), очень важна в данном случае не только репутация Сейма, но и отдельной партии, а такое никогда не способствует увеличению репутации партии”, – отметил по окончании встречи с Г.Стяпонавичюсом В.Пранцкетис.

Он указал, что во вторник планируется сформировать комиссию по вопросу лишения Г.Стяпонавичюса иммунитета, и если она успеет, то подготовит проект резолюции, чтобы в четверг можно было уже провести голосование.

В минувший четверг Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что, согласно данным досудебного расследования, после встреч бывшего вице-председателя Литовского либерального движения (ЛЛД) Г.Стяпонавичюса с представителями MG Baltic деньги были переведены на счета связанного с партией фонда и общественного учреждения, но не самой партии. Также указано, что средства были переведены в начале 2016 года, деньги, по всем подозрениям, шли на пиар деятельности и предвыборную кампанию Г. Стяпонавичюса.

Как отмечает прокуратура, имеющиеся данные также позволяют обоснованно полагать, что впоследствии этот член Сейма голосовал за принятие выгодных концерну правовых актов.

Сам Стяпонавичюс признаёт, что встречался с вице-президентом MG Baltic Раймондасом Курлянскисом, просил его о поддержке фонда и одного публичного учреждения, но это, по его словам, была прозрачная и законная деятельность.

BNS

Метки: Викторас Пранцкетис, Гинтарас Стяпонавичюс, Литва