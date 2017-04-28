Г.Стяпонавичюс выходит из партии, но остаётся в парламенте

Член Сейма Гинтарас Стяпонавичюс, которому предъявлены подозрения по делу о политической коррупции, решил выйти из фракции Движения либералов и из партии, но слагать депутатские полномочия не намерен.

“Я проинформировал ответственного секретаря партии о выходе из партии, и старосту фракции – о выходе из фракции”, – сказал BNS в пятницу Г.Стяпонавичюс.

Он сказал, что желает, чтобы расследование шло как можно лучше и на него не влияла депутатская неприкосновенность, но от мандата члена Сейма не отказывается, ибо не хочет, чтобы его ставили в один ряд обвиняемыми в коррупции лицами.

“Мотив, почему я не собираюсь покидать Сейм, заключается в том, что уходя, отступая, я бы встал в один ряд с обвиняемыми в коррупции лицами. Действительно не соглашаясь с предъявляемыми мне подозрениями, я ещё раз повторяю: не вижу никаких оснований говорить, будто я заблуждался, и совершил какое-то преступное деяние. И я это докажу на суде”, – заявил Г.Стяпонавичюс.

Прокуратура ранее утверждала, что действия Г.Стяпонавичюса, которому в четверг официально были предъявлены обвинения, могут квалифицироваться как злоупотребление с целью получения выгоды. За это грозит наказание от штрафа вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.

Сейм на прошлой неделе лишил представителя фракции Движение либералов Гинтараса Стяпонавичюса правовой неприкосновенности, и теперь его можно привлечь к уголовной ответственности в связи со злоупотреблением.

Как отметил Генпрокурор, Г.Стяпонавичюс договорился с Р.Курлянскисом, что предприятия MG Baltic перечислят денежные средства связанному с Движением либералов центру Laisvės studijų centras и Фонду поддержки Г.Стяпонавичюса, таким образом незаконно финансируя деятельность Движения либералов.

В прошлом году в рамках расследования политической коррупции правоохранительные органы предъявили подозрения председателю ЛЛД Элигиюсу Масюлису в том, что он взял у вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса более 100 тыс. евро взятки за действия партии в пользу концерна.

В деле предъявлены подозрения не только Р. Курлянскису, но и самому концерну MG Baltic. Представители MG Baltic такие подозрения считают злоупотреблением со стороны прокурора и психологическим давлением.

BNS

Метки: Гинтарас Стяпонавичюс, Литва