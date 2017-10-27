  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.27 Текущий номер: N43 (1183) 26 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Г. Жемялис инвестирует в торговлю медицинскими средствами

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 27, 13:00   |   Комментариев: 0

Предприниматель Гядиминас Жемялис, который владеет группой предприятий авиационного бизнеса Avia Solutions Group (последняя реализует проект Аэропорта “Жуковский” в подмосковном Раменском) инвестирует в торговлю медицинскими средствами.

В четверг Совет по конкуренции Литвы получил просьбу учрежденной в октябре компании ILS holding, находящейся в управлении компании Г. Жемялиса ZIA valda, приобрести 100% акций компании торговли одноразовыми медицинскими средствами Ilsanta.

Ilsanta внедряет и распространяет медицинские средства и оборудование для операционных и отделений интенсивной терапии в больницах Балтийских стран.

ZIA valda инвестировала в авиагруппу Avia Solutions Group, компанию аренды самолетов AviaAM Leasing, авиакомпанию грузовых перевозок Sky Gates,  компанию беспошлинной торговли Globus distribution, белорусскую фармацевтическую компанию Nativita, компанию Skycop, в туроператора BPC travel, проекты недвижимого имущества.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿