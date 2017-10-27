Предприниматель Гядиминас Жемялис, который владеет группой предприятий авиационного бизнеса Avia Solutions Group (последняя реализует проект Аэропорта “Жуковский” в подмосковном Раменском) инвестирует в торговлю медицинскими средствами.
В четверг Совет по конкуренции Литвы получил просьбу учрежденной в октябре компании ILS holding, находящейся в управлении компании Г. Жемялиса ZIA valda, приобрести 100% акций компании торговли одноразовыми медицинскими средствами Ilsanta.
Ilsanta внедряет и распространяет медицинские средства и оборудование для операционных и отделений интенсивной терапии в больницах Балтийских стран.
ZIA valda инвестировала в авиагруппу Avia Solutions Group, компанию аренды самолетов AviaAM Leasing, авиакомпанию грузовых перевозок Sky Gates, компанию беспошлинной торговли Globus distribution, белорусскую фармацевтическую компанию Nativita, компанию Skycop, в туроператора BPC travel, проекты недвижимого имущества.
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