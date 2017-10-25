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Г. Жемялис с партнерами инвестирует в развитие Москоского аэропорта около 20 млн. долларов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 25, 15:00   |   Комментариев: 0

Литовский предприниматель Гядиминас Жемялис вместе с партнерами   инвестирует в международный московский аэропорт “Жуковский”   (ранее Раменское) более 20 млн. долларов США (17 млн. евро). Инвестиции предназначены для расширения аэропорта, с целью привлечения бюджетных авиакомпаний и грузовых авиалиний.

“В следующем году мы планируем расширить пассажирский терминал на 10 тыс. кв. метров. Мы сделаем это без банковских кредитов.   Планируем расширить терминал настолько, чтобы он мог в год принимать до 7 млн. пассажиров. Тогда сможем пригласить в аэропорт какую-нибудь крупную авиакомпанию. Необходимые инвестиции составят еще 20-22 млн. долларов США (17-18,7 млн. евро). Кроме того, расширяя терминал, мы планируем расширить и количество мест для парковки самолетов – дополнительно оборудуем 15 мест, инвестиции в эту инфраструктуру составят 12 млн. долларов (10,2 млн. евро)”, – сказал в интервью литовской деловой газете Verslo zinios Г. Жемялис.

По его словам, параллельно расширяется и грузовой терминал аэропорта – на приобретенной дополнительно территории уже ведется строительство грузового терминала площадью 10 тыс. кв. метров.   После его расширения общий годовой объем грузооборот терминала достигнет 10 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что открытым в мае 2016 года четвертым по величине Московским аэропортом   управляет компания “Рампорт Аэро”. 25% акций этой компании принадлежат транспортно-выставочному комплексу “Россия”, являющемуся частью экспортного концерна “Ростех”. Оставшиеся 75   % акций “Рампорт Аэро” принадлежат частными инвесторам, из той доли 30% принадлежат контролируемой Г. Жемялисом компании Avia Solutions Group , остальные акции – связанным с ней лицам.

BNS

Метки: 

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