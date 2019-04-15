Гаага отказалась расследовать действия США в Афганистане

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отклонил запрос о расследование возможных военных преступлений в Афганистане военными США. Как отмечает Deutsche Welle, в сообщении Гаагского суда сказано, что подобное расследование в настоящее время «не будет служить интересам правосудия».

Также в документе сообщается, что несмотря на достаточные основания для начала следственных действий, от начала событий прошло слишком много времени, а сотрудничество потерпевшей страны в этом деле маловероятна.

В МУС отметили, что таким образом надежда на успешное расследование слишком мала.

Отметим, что в ноябре 2017 года представительница обвинения в суде Фату Бенсуда просила судей о мандате расследования возможных преступлений правительственными силами, боевиками «Талибан», а также военнослужащих международной коалиции, включительно с военными США.

korrespondent.net