Гаджет Yandex.Taxi передаёт данные на российские адреса — Центр кибербезопасности

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Гаджет компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские адреса, сообщил в пятницу Национальный центр кибербезопасности (НЦК).

«Во время анализа НЦК установил, что гаджет по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами (из которых 10 принадлежат Российской Федерации). Передача данных осуществляется циклически», — говорится в докладе центра.

Он по-прежнему рекомендует, чтобы литовские пользователи не пользовались этим гаджетом.

По утверждению центра, гаджет Yandex.Taxi такси требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства.

Анализ показал, что гаджет сделан качественно, хорошо оптимизирован, для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов.

Тем не менее, НЦК утверждает, что Yandex. Taxi имеет возможность в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к различным адресам в разных регионах России, независимо от того, находится ли гаджет в режиме ожидания или в активном режиме.

Центр предупреждает, что посредством вредоносных программ можно украсть у людей деньги и конфиденциальную информацию, шпионить, шантажировать раскрытием личной информации, отправлять SMS-сообщения повышенного тарифа за счёт владельца устройства, использовать устройство для распространения вируса или спама, выполнения других кибератак.

Гаджет Yandex. Taxi может вызывать автомобили в Вильнюсе с прошлого четверга. Городской муниципалитет Вильнюса и член Сейма консерватор Аудронюс Ажубалис обратились в Департамент государственной безопасности, дабы эта услуг была проверена.

Менеджеры гаджета утверждают, что компания соблюдает все требования защиты персональных данных. Администрирующее Yandex. Taxi предприятие базируется в Нидерландах.

BNS