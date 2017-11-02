ГАИ приготовила новые правила

Парламентские слушания в Беларуси проходят под знаком либерализации законодательства. Весной активно обсуждали снижение наказания за экономические преступления, сейчас на повестке дня — облегченные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Самый громкий законопроект поступил в Парламент совсем недавно. ГАИ об этом заявляла часто, и вот по предложениям МВД сейчас планируется переработать ряд статей Кодекса об административных правонарушениях. В том числе и тех, которые касаются водителей. К примеру, предлагается за превышение установленного скоростного режима на 30 — 40 км/ч штраф оставить прежним — от 3 до 10 базовых величин. А при превышении на 40 и более км/ч увеличить, наказание может составить от 7 до 15 б.в. Еще один интересный момент. Разработчик документа, а им выступил Национальный центр правовой информации, предлагает отказаться от практики лишения прав за повторное в течение года превышение скорости более чем на 20 км/ч, оставив в качестве наказания лишь штраф

Законодатель считает нужным разрешить не наказывать рублем за забытые дома документы. Штрафы за неоформленную страховку также предлагается понизить. При нарушении ПДД, за которое могут лишить прав, предлагают забирать только водительское удостоверение, без талона, как практикуется сейчас. Норму про изъятие талона при наложении штрафа предлагается упразднить. Еще одно предложение — расширить практику ареста авто за езду в нетрезвом виде.

Однако в ГАИ подчеркивают: документ — лишь проект закона. В ноябре в Парламенте для обсуждения соберется специальная группа, которая изучит все поступившие предложения, после чего начнется корректировка законопроекта.

Светлана ИСАЕНОК.

Метки: N44 (1184) 2 ноября