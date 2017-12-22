Галина Семенова: «Мой жизненный девиз: творить и быть творцом!»

«Весь мир – театр!» – воскликнул когда-то шекспировский персонаж. Для клайпедского педагога и режиссера Галины Ивановны Семеновой театр – весь ее мир. «И школа тоже вся моя жизнь», – непременно добавляет она. Ей посчастливилось соединить эти две привязанности: почти четверть века Галина Ивановна в статусе режиссера-эксперта пестует школьные театры – детский, подростковый, учительский, ведет как педагог уроки этики, а также предмет «Театр» в начальных классах прогимназии им. М. Горького и в старших классах гимназии «Айтварас».

А еще Галина Ивановна несколько раз в год ездит со своими воспитанниками на международные театральные фестивали и всегда привозит оттуда весомые награды, раз в два года проводит международный фестиваль детских театров «Янтарная заря» в своей школе Горького. Она самая первая из иностранных театральных режиссеров награждена дипломом «Признание» Союза театральных деятелей России.

Мы встретились с Галиной Ивановной Семеновой поздним вечером в школьном актовом зале, где она вместе со старшеклассниками репетировала новогоднюю программу.

– Галина Ивановна, не перестаю удивляться вашей энергии. Ну как у вас хватает сил после шести уроков еще и репетиции проводить? Вижу, что уже и юные артисты изрядно подустали, а вы ни на минуту не присели – показываете, командуете, добиваясь своего.

– Я, конечно, устаю, порой превозмогаю себя. Но это хорошая усталость, когда чувствую удовлетворение от потраченных усилий, сумев донести до ребят свою идею или сверхзадачу. Подзаряжаюсь от них молодой энергией, наверное. А дома что? Одиночество в четырех стенах? Я уже десять лет как вдова, дети разлетелись – сын Олег живет с семьей в Калининграде, дочь Элеонора – в Дублине. Скучаю, конечно, по ним, по внукам, но мы собираемся каждое лето то на моей чудесной даче, то в Болгарии, где у нас свои апартаменты.

Впрочем, я и в молодости, когда дети были маленькие, все вечера была занята во Дворце культуры портовиков, где проработала 27 лет заведующей культурно-массовым отделом.

– Вот с этого, с тех далеких лет, я и хотела начать, потому что это очень хорошие, очень дорогие воспоминания для тысяч портовиков, моряков и судоремонтников. Благодаря вам и вашей команде Дворец портовиков в 70-80-е годы был настоящим домашним очагом для них, сюда ходили целыми семьями. А ваши знаменитые дискотеки, куда мечтали попасть все молодые клайпедчане! Как-то раз я побывала на вечере «От всей души». Прошло уже много лет, а я все вспоминаю ту хрупкую девушку с длинными светлыми волосами, которая для каждого в зале находила теплые слова. Помню, вы спросили одного докера, как служится его сыну в далеком Сыктывкаре. Он что-то ответил, и тут в зал вошел юноша в солдатской форме. Зал ахнул, а могучий докер не смог сдержать слез радости…

– Как хорошо, что вы это вспомнили! Сама я давно не возвращалась в те счастливые годы. А ведь действительно это был настоящий очаг культуры в городе, портовики его очень любили. Мы первые в Клайпеде стали проводить дискотеки, занятия аэробикой. При народном университете работал семейный факультет, где занятия по семейным отношениям вели заведующая ЗАГСом Дануте Урвакене, известные психологи. У нас был очень сильный детский сектор, который возглавляла Зинаида Величкене. Наш танцевальный ансамбль «Дисвитис», руководимый Владасом Усасом, гремел на всю Литву и гастролировал по всей стране. Причем Владас принимал всех желающих, и самые неуклюжие становились у него прекрасными танцорами. Был замечательный детский хор под управлением Ирены Гялгутене, народный театр. Через спортивный сектор прошли сотни портовиков и заводчан.

Вместе с худруком Людмилой Смирновой мы проводили вечера-соревнования между бригадами докеров, командные состязания «Пять минут на размышление» – что-то вроде КВНа. Особой популярностью у портовиков пользовались семейные «Осенние балы». Дружили с Интерклубом, приглашали на наши спортивные и художественные мероприятия иностранных моряков, устраивали вечера поэзии вместе с городским клубом поэтов «Капли янтаря».

Идею вечеров «От всей души» мы взяли у московских телевизионщиков. Я специально ездила в Москву к знаменитой Валентине Леонтьевой, в которую была влюблена. Встречу с ней мне устроил мой однокурсник, а впоследствии сотрудник журнала «Театр» Валерий Туровский. Она меня многому научила, многое подсказала. Помню ее советы: «Обязательно полюби своего героя. Будь искренной, но не переигрывай – люди сразу почувствуют фальшь. Не передавай герою микрофон, всегда держи его сама». До сих пор держу сама.

– А как же солдатика-то удалось на побывку привезти?

– Клайпедский торговый порт и Литовское морское пароходство всегда были на хорошем счету у Минморфлота, а это очень мощная, всесильная была организация. Через нее и действовали. Вообще хочу сказать, что руководители порта Арсентий Белый, Соломон Кваша, Юрий Аюченко, Николай Бережной, а особенно Юозас Рупшлаукис вместе с профсоюзами (Геннадий Аладьин, Костас Кведаравичюс) безоговорочно нас во всем поддерживали и всегда участвовали в наших мероприятиях – и как болельщики, и как активные участники, пели, танцевали, веселились и дурачились вместе с народом.

У нас во дворце подобрался замечательный, сильный творческий коллектив. Мы буквально горели на работе, не считаясь с личным временем. И руководители порта ценили это. Меня наградили знаком «Ветеран порта», я побывала на лучших курортах страны по профсоюзной путевке. Чудесное было время. Сейчас наш дворец, столь любимый портовиками, стоит заброшенный. Там какой-то мебельный салон, какие-то фирмочки, одно время это был ночной клуб, пользовавшийся неоднозначной репутацией. Что стало с нашим прекрасно оборудованным спортзалом – даже не знаю.

– Следующий, не менее значимый этап вашей жизни – школа им. М. Горького, где вы работаете без малого четверть века. Как это получилось?

– В начале 90-х дворец закрыли. Я больше года просидела дома без работы. И вдруг звонок от завуча школы Александра Барвенова, предложившего вести уроки этики и драмкружок. Это была подшефная школа торгового порта, и я там часто вела вечера выпускников. Я сразу согласилась. Дело в том, что после окончания Днепропетровского театрального училища я, уже имея двоих детей, закончила филологический факультет Запорожского пединститута. Было тяжело, одно время хотела даже бросить, хотя учиться любила, но мама, великая труженица, не дала, сказала: справишься, в жизни пригодится. Так и получилось.

– Так вы с Украины? А как в Клайпеде оказались?

– Вообще-то, я родом из Сибири. Папа был военный, его потом перевели на Украину, и детство мое прошло в Верхнеднепровске. А в Клайпеду меня перевез муж моряк. Думала сначала поступить в русскую труппу Клайпедского драмтеатра, но через месяц после моего приезда ее расформировали. Там, кстати, в свое время служили и Анатолий Папанов, и Татьяна Конюхова, и другие впоследствии известные на всю страну артисты.

Пришлось искать работу. Мне предложили возглавить драмкружок во Дворце культуры портовиков. Уже очень скоро, после премьеры спектакля «Однажды в новогоднюю ночь, или С легким паром!» по пьесе Э. Рязанова и Э. Брагинского, статус драмкружка повысили, присвоив ему звание народного театра. Он пользовался большой популярностью у портовиков – на спектаклях зрительный зал всегда был полон, а в труппе с удовольствием играли такие известные в порту люди, как начальник автобазы Виктор Куракин, начальник мехмастерских Виталий Слободяник, начальник ИВЦ Виктор Шкулепа, юрист порта Генриетта Горелик, Владимир Сезин из портофлота.

Но хватит воспоминаний, давайте вернемся к тому, что вот уже 25 лет составляет смысл моей жизни. Взяв школьный драмкружок 24 года назад, уже через год я вывела его на высокий творческий уровень – он превратился в театр «Маска», являющийся членом Республиканского союза народных театров. За эти годы через театр прошло более сотни школьников, и пусть только несколько из них стали актерами, все они выросли достойными людьми. Очень многие выпускники приехали на 20-летний юбилей «Маски» из разных стран мира – значит, помнят и любят свой театр. Театру «Веснушка», в котором играют ученики начальных классов, исполнилось 5 лет, а учительскому театру «Перемена» в марте будет уже 10 лет.

Поначалу мне не хватало опыта работы с детьми, мне на помощь пришли завучи Ирена Ракуцева и Валерия Канева, другие педагоги школы Горького. Первой творческой победой нашего драмкружка и первым шагом к созданию театра «Маска» стала постановка отрывка из оперетты Штрауса «Летучая мышь», в которой были заняты 5 человек. Сейчас у нас возникла идея полностью поставить в театре эту оперетту. Благо моя бывшая ученица подарила нам настоящие театральные костюмы. Они шли на списание, но мы их отреставрировали и страшно гордимся, что владеем таким богатством.

Своего расцвета театральная жизнь в нашей школе достигла с приходом на пост директора Ирины Прохоровны Наркявичене. Она нашла спонсоров для приобретения осветительной и звуковой аппаратуры, значительно расширилась география наших поездок на театральные фестивали и конкурсы.

Но не это главное. Ирина Прохоровна умеет генерировать, воплощать идеи и сплачивать вокруг них людей. С новым директором мы стали школой гуманной педагогики. Каждый год она придумывает что-то новое, интересное, заставляющее школу двигаться вперед и совершенствовать учебный процесс. Вот так три года назад у Ирины Прохоровны родилась идея организовать театральные начальные классы. Я долго отнекивалась – не верилось, что с первоклашками может что-то получиться, казалось, что моей методики в работе с ними окажется недостаточно и надо разрабатывать другую.

Но все получилось! Уже в апреле мой второй театральный класс был удостоен самой высокой награды Гран-при на международном театральном фестивале «Русская классика в Латвии» за спектакль «Современная Репка». Сейчас готовим очень сложный по жанру мюзикл по сказке С. Маршака «Кошкин дом». Сейчас мой первый театральный класс – уже третьеклассники, и мне доставляет огромное удовольствие наблюдать за их творческим развитием.

Три года назад мы с большим трудом набрали первый театральный класс. Может, из-за недопонимания родителей, что это даст детям. А сегодня у нас уже три театральных класса. Занятия ведут преподаватели театральной кафедры Клайпедского университета. Дети обучаются сценическому движению и речи, пониманию актерских образов, способам существования на сцене, пантомиме и пластике, цирковому и кукольному искусству и даже йоге. Мастер-классы профессионалов развивают в детях интерес к актерству, актерские навыки – раскрепощение мышц, партнерство, ощущение себя в пространстве и др.

Нынешний учебный год начался у наших первоклашек с киносъемок коротких эпизодов из своего спектакля «Сказка о маленьком гномике», которые проходили в лесу. Сколько было радости, волнений, сквозь которые проступало главное – чувство ответственности за свою роль, за ее точное воплощение. А второклассники показали им пластический спектакль «Кошачья жизнь», основанный на детской фантазии и воображении. Оказалось, что это большое счастье – работать с маленькими артистами, открывать им мир театра и… согреваться их любовью.

– Смотрите: вы сколько-то лет вкладываете свою душу и знания в театральное воспитание детей, тратите силы на создание спектаклей, но приходит время – и они покидают школу. Спектакль рассыпается, надо набирать и обучать учеников помладше, и так без конца. Не жаль своих сил?

– Это, конечно, осложняет существование школьного театра. Расставаться со своими юными артистами очень тяжело. Но школа уже не может обойтись без театра. А когда она стала прогимназией, то есть восьмилеткой, работать стало еще труднее. Отчасти поэтому, я думаю, у нашего директора и появилась идея создания начальных театральных классов. Однако многие мои ученики продолжают учебу в 11-12 классах гимназии «Айтварас», и я веду там уроки театра, занимаюсь с ними в школьном театре «Талисман».

Полноценные, а не учебные спектакли, с настоящим драматургическим материалом надо все-таки ставить на взрослых. Я люблю работать со взрослыми артистами и очень обрадовалась, когда наши педагоги решили создать свой театр «Перемена». Нам предрекали два года жизни, не больше. Дескать, учителя и без того загружены, энтузиазм у них быстро выветрится. Но учительский театр «Перемена» существует без малого 10 лет и год от года только крепнет, в него влились педагоги из других учебных заведений. Сейчас мы работаем над спектаклем «Комната невесты». Прекрасная драма, соавтором которой является наш педагог Майя Тараховская – талантливейший человек. Она и актриса, и певица, и сценарист, и драматург, написавшая более 200 пьес, которые ставятся во многих театрах мира. Молодежная и подростковая аудитория в восторге от ее пьес. Свои гонорары, кстати, Майя пересылает в фонд помощи детям с тяжкими недугами.

– Знаю от ваших выпускниц, что они до сих пор прибегают к вам посоветоваться, во что одеться к торжественному случаю, что сегодня «в тренде» и что с чем сочетается. Считают вас непререкаемым авторитетом в вопросах моды. Воспитание вкуса – тоже задача театрального педагога?

– По большому счету – да. Воспитание литературного, эстетического вкуса, восприятие прекрасного – все это мы так или иначе закладываем на театральных уроках, на занятиях в школьном театре. Но будет ли убедителен педагог, одетый несуразно, неряшливо или безвкусно? Наверное, нет.

Педагоги обычно предпочитают одеваться неброско и строго, чтобы не отвлекать от учебного процесса. У меня другая задача, и потому я позволяю себе одеваться модно и не серо, но сообразно своему, как теперь говорят, продвинутому возрасту. Это одна из моих маленьких слабостей. Люблю сочетать вещи по цвету. Люблю крупные украшения, люблю элегантную обувь. Недавно раздала 40 пар сапог и туфель, перешла на каблук пониже. Позволила себе некоторую уступку возрасту. Но больше – ни за что.

Дело ведь не в годах, а в потребности быть нужной, испытывать наслаждение от своего труда, в желании познавать новое, двигаться вперед. Творить и быть творцом – это мой жизненный девиз.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N51 (1191) 21 декабря, Галина Семенова, Интервью, режиссер, Театр