Гарда организует рождественские проверки на дорогах

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Полиция Ирландии Garda организует “супер блокпосты” для поимки водителей находящихся по действием алкоголя и наркотиков.

Массовые проверки будут организованы в течении всех 6 рождественских недель.

В отличие от предыдущих лет, блокпосты проверки будут функционировать не только в вечернее и ночное время, но и в утренние часы, для того чтобы выявлять водителей с похмельным синдромом.

С конца октября, Garda имеет законное право лишить нетрезвого водителя прав на управление транспортом без суда, сроком на 3 месяца.

russianireland.com

Photo by conner395 on Foter.com / CC BY