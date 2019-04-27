Garsų pasaulis из-за действий Киргизии обратится в арбитраж

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Одна из крупнейших в Литве типографий Garsų pasaulis собирается обратитиься в международный арбитраж с жалобой на решение Киргизии об отмене конкурса по производству высококачественных паспортов.

Как сообщили СМИ, такое решение было принято киргизскими властями в связи с подозрениями, что Garsų pasaulis стремится к победе на конкурсе незаконными средствами.

Garsų pasaulis в феврале выиграла конкурс на 940 млн сомов (12 млн евро), но контракт с компанией не был подписан. По словам руководителя Garsų pasaulis Анны Янаускене, компании не сообщили о том, что конкурсные процедуры были прекращены.

«На прошлой неделе мы узнали из киргизских СМИ, что процедура покупки была прекращена. Мы не получили никакой официальной информации о прекращении процедуры закупок или каких-либо других действиях государственных закупок», — сказала Янаускене на пресс-конференции в четверг.

По её словам, компания намерена оспорить решения киргизских чиновников в судах.

«Наша команда юристов готовит все документы, чтобы на следующей неделе мы могли представить их официальному правительству Киргизии относительно незаконных действий против нашей компании. Конечно, весь процесс занимает очень много времени, но мы будем бороться до конца. Я не сомневаюсь, что мы сможем доказать в арбитражном суде, что мы правы», — заявила А.Янаускене.

СМИ сообщили, что служба безопасности Киргизии обвинила бывших и нынешних государственных чиновников в получении взяток от победителя конкурса. Утверждалось, что связанным с проведением конкурса киргизским официальным лицам была оплачена поездка за границу, и что Garsų pasaulis был объявлен победителем, несмотря на то, что его предложение было на 3,23 млн евро дороже, чем у его конкурентов.

А.Янаускене отрицает подобные обвинения и подчёркивает, что «никаких официальных обвинений в адрес Garsų pasaulis как юридического лица не выдвигалось».

Служба государственных реестров Киргизии конкурс на закупку изготовление бланков электронных услуг объявила в октябре прошлого года, в нём приняли участие пять компаний — две из Германии и по одной из Казахстана, Франции и Литвы.

BNS